Magaly Medina dice ‘desubicado’ a Paco Bazán por negar ingreso de su reportera a su set: “Él vive de nuestros ampays”

Magaly Medina dice ‘desubicado’ a Paco Bazán por negar ingreso de su reportera a su set. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El 9 de abril, la conductora Magaly Medina se refirió a la reciente polémica protagonizada por Paco Bazán y Susana Alvarado, tras ser captados en un ampay en un lugar público. La conductora de Magaly TV La Firme defendió la publicación del ampay y señaló que no veía nada de malo en difundir la imagen, mientras que Bazán, conductor de En otra cancha, mostró su descontento por la exposición.

Durante su programa, Magaly reveló que Bazán se mostró incómodo y había impedido el acceso de la reportera Naty Julca a su set, lo que generó sospechas de que el exfutbolista no quería ser expuesto por sus cámaras.

“Increíble, ¿no? Si no quiere que lo vean, que vaya a lugares privados. Pero si lo haces en un lugar público, ¿por qué no quieres que te filmen? Este tipo de ampay no es para tanto. Es solo un beso. ¿Por qué no puede aceptar que fue grabado en un lugar público? No es como si estuviera haciendo algo tan grave”, comentó Magaly con tono de indignación, cuestionando el doble estándar de Bazán, quien ha basado parte de su contenido en este tipo de situaciones.

Magaly Medina dice ‘desubicado’ a Paco Bazán por negar ingreso de su reportera a su set. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Magaly defiende su derecho a difundir el ampay

Asimismo, Magaly justificó la publicación del ampay, argumentando que ella y su equipo tienen todo el derecho de compartir imágenes que ocurren en espacios públicos. Además, hizo énfasis en que Bazán, al igual que otros personajes de la farándula, ha utilizado frecuentemente los informes de Magaly TV La Firme para generar contenido en su propio programa.

“Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué tanto problema con un beso? Nosotros vivimos de lo que vemos en la calle y lo que el público nos entrega. ¿Por qué se pica tanto? Él también ha hecho rating con nuestros empays. Él sabe bien cómo funcionan las cosas”, afirmó Magaly.

“La piconería no tiene sentido. Si ya no tienes nada que ocultar, ¿por qué seguir molestándote por un beso? Este ampay no tiene ninguna maldad detrás, simplemente es un hecho público. Y si no te gusta, pues ve a lugares privados”, aseveró.

Magaly Medina dice ‘desubicado’ a Paco Bazán por negar ingreso de su reportera a su set. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La actitud “desubicada” de Bazán

Para Magaly, la actitud de Paco Bazán de negarle declaraciones a su reportera y de escapar por la puerta trasera del canal fue innecesaria. La conductora criticó que Bazán se hubiera “cerrado” a responderle a Naty Julca, algo que consideró poco profesional y desubicado, especialmente en su propio canal.

“¿Cómo le va a hacer eso a Naty? Cerrarle la puerta en la cara y escaparse por la parte trasera del canal. Si no quería declarar, podía haberle dicho amablemente a Naty que no iba a responder, pero no esconderse como si tuviera algo que ocultar. Además, él usa nuestros informes”, comentó Magaly, visiblemente molesta.

Magaly también recordó que, en su programa, siempre invitan a las personas involucradas en los ampays a dar su versión de los hechos. En este caso, aunque Bazán evitó hablar, las imágenes del ampay no se podían ocultar.

Magaly Medina dice ‘desubicado’ a Paco Bazán por negar ingreso de su reportera a su set. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Un “ampay” que no es para tanto

Para la conductora, el ampay en cuestión no debería haber causado tanta controversia, ya que se trataba simplemente de un beso entre Paco Bazán y Susana Alvarado. Sin embargo, la reacción de Bazán demostró lo contrario, creando un ambiente de incomodidad innecesaria.

“Este tipo de ampay no es para tanto. Es solo un beso. ¿Por qué no puede aceptar que fue grabado en un lugar público? No es como si estuviera haciendo algo tan grave”, añadió Magaly, restando importancia al escándalo generado.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme