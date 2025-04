Universidad Nacional del Santa. (Foto: UNS)

El proceso de admisión para el ciclo 2025 - II de la Universidad Nacional del Santa (UNS) cerró con un caso particular: de la lista de alumnos que ingresarán, uno de ellos pudo acceder a una vacante no solo luego de reprobar su examen, sino que además lo hizo con una nota negativa de -9 en el cómputo global.

Según el registro de los resultados del Examen Ordinario de la UNS para la carrera de Biología en Acuicultura, el estudiante que ingresó con esta nota lo hizo luego de obtener un resultado de 2.020 en la evaluación de aptitud académica, y de un resultado de -11.283 en la evaluación de conocimientos. La suma de ambas calificaciones es la que finalmente otorga un puntaje negativo de -9 al estudiante que, pese a esto, pudo ingresar a la universidad.

Una particularidad en este caso es que, el examen de admisión de la UNS consta de 100 preguntas y, este alumno fue admitido pese a que solo contestó 36 preguntas, de las cuales solo cinco tenían una respuesta correcta. Las otras 31 fueron mal respondidas.

Postulante jala examen de admisión y aun así ingresa a la Universidad Nacional del Santa: su puntaje final fue -9. (Foto: Universidad Nacional del Santa)

Aunque este caso es el único de un estudiante admitido pese a tener una nota negativa, también se registró el caso de una estudiante que obtuvo una vacante en la casa de estudios pese a tener una nota reprobatoria de 7.031. Esto luego de obtener 14.230 en la evaluación de aptitud académica y de -7.199 en la evaluación de conocimientos.

¿Por qué los estudiantes reprobados fueron admitidos a la UNS?

Si los estudiantes reprobaron el examen de admisión, ¿por qué consiguieron una vacante? La respuesta se encuentra en el artículo 52 del Reglamento del Proceso de Admisión de Estudiantes a Pregrado 2025, que se aprobó el pasado 26 de junio del año 2024, durante la gestión de la actual rectora de la UNS, América Odar Rosario.

El texto del reglamento, que además también se muestra en los resultados del examen de admisión, indica que “si en una carrera profesional se presentaran menos de 15 postulantes en la modalidad ‘ordinario’, las vacantes son cubiertas en estricto orden de mérito, sin considerar el puntaje mínimo de ingreso“.

En los resultados del examen de admisión, la carrera de Biología en Acuicultura muestra apenas una lista de 10 postulantes. Al no contar con la cantidad mínima de 15 ingresantes, todos pudieron contar con una vacante, al menos dos de ellos hayan reprobado el examen y uno incluso tenga un puntaje negativo de -9

Rectora de la Universidad Nacional del Santa, América Odar Rosario. (Foto: Congreso)

Rectora de la UNS: “Jamás ha ocurrido”

En declaraciones a la prensa local, la rectora de la Universidad Nacional del Santa, América Odar Rosario, indicó que los resultados del examen de admisión reflejan el nivel que tienen los centros educativos. “Es una pena”, afirmó a RSD.

Además, la autoridad educativa afirmó que “jamás ha ocurrido que alguien con puntaje negativo ingrese a la universidad. Pero ahora, con este caso, vamos a modificar el reglamento para que solo ingresen alumnos con puntaje positivo o que alcancen un mínimo establecido”, anunció la rectora a través de RSD.

“Estamos evaluando aquellas carreras con muy baja demanda. Una posible medida sería suspender el examen de admisión por uno o dos años para esas carreras, porque no podemos asignar docentes a grupos tan pequeños; no tenemos presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas no nos transfiere recursos adicionales”, señaló Odar Rosario.