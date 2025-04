Elecciones 2026: JNE estableció la fecha límite para que candidatos se afilien a un partido político

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el viernes 12 de julio de 2024 como la fecha límite para que los ciudadanos interesados en postular como candidatos en las elecciones generales del 2026 se afilien a un partido político. Este requisito era indispensable para participar en las elecciones internas de las organizaciones políticas, en las que se definen las candidaturas presidenciales y parlamentarias.

La afiliación fue uno de los primeros pasos del calendario electoral que culminará con las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Proponen cronograma de elecciones en Perú - Andina

¿Quiénes podían afiliarse?

La afiliación estuvo habilitada para todos los ciudadanos mayores de 18 años que no tuvieran suspendidos sus derechos de ciudadanía, según lo establecido en el artículo 33 de la Constitución. Esto incluye, por ejemplo, tener el DNI vigente y no estar sujeto a sanciones legales que impidan ejercer derechos políticos. Quedaron excluidas las personas con condenas no rehabilitadas o con penas de inhabilitación vigentes.

Cabe precisar que la afiliación es distinta al apoyo con firmas. Mientras que la afiliación implica ser parte formal de una organización política, el apoyo ciudadano con firmas aplica para los movimientos regionales o grupos que aún buscan inscribirse como partidos.

¿Por qué era importante afiliarse?

El JNE recordó que estar afiliado a un partido político es un requisito obligatorio para participar en las elecciones internas o primarias, donde se elige a los integrantes de la fórmula presidencial, así como a los candidatos al Senado y la Cámara de Diputados.

El Congreso de la República se prepara para volver a la bicameralidad en 2026, tras una reforma constitucional. El nuevo Parlamento estará compuesto por 130 diputados y 60 senadores. Foto: Congreso de la República

Estas elecciones internas pueden realizarse bajo tres modalidades:

Elecciones abiertas , en las que participan todos los ciudadanos, estén o no afiliados, mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

Elecciones cerradas , donde solo votan los afiliados al partido, también mediante sufragio universal, libre, directo y secreto.

Elecciones indirectas, realizadas a través de delegados que previamente deben haber sido elegidos por los afiliados mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto.

Un punto a resaltar de estas elecciones es que se elegirán miembros para el Senado y la Cámara de Diputados, luego de que una reforma constitucional restableciera la bicameralidad en el Congreso de la República. El nuevo Parlamento estará conformado por 130 diputados y 60 senadores, con funciones diferenciadas de legislación, fiscalización y control político.

Actualmente, 41 partidos políticos cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) y están habilitados para participar en los comicios del 2026. Además, existen otras 32 agrupaciones en proceso de inscripción, aunque solo algunas han avanzado significativamente, según informó Jorge Luis Burneo, presidente del JNE.

Partidos políticos se multiplican en Perú. Ahora 32 más esperan lograr inscripción.

Próximas fechas clave del proceso electoral

El JNE también recordó los principales hitos del cronograma electoral de cara a las elecciones generales:

1 de agosto de 2025: Fecha límite para que los partidos presenten solicitudes de inscripción de alianzas electorales. Estas alianzas permiten que dos o más partidos participen conjuntamente en los comicios.

2 de agosto de 2025: Último día para solicitar la conformación de alianzas.

1 de septiembre de 2025: Plazo máximo para que las alianzas políticas queden inscritas en el ROP.

14 de octubre de 2025: Cierre del padrón electoral, a cargo del Reniec. Solo los ciudadanos inscritos hasta esa fecha podrán votar.

30 de noviembre de 2025: Realización de elecciones primarias.

7 de diciembre de 2025: Elección de candidaturas mediante delegados, en los partidos que elijan esta modalidad.

23 de diciembre de 2025: Fecha límite para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos. Ese mismo día también cierra el ROP.

13 de marzo de 2026: Vencimiento del plazo para resolver tachas y apelaciones sobre candidaturas.

14 de marzo de 2026: Publicación final de las candidaturas inscritas.

12 de abril de 2026: Elecciones generales, en las que se elegirá al presidente, vicepresidentes, senadores y diputados.

7 de junio de 2026: Posible segunda vuelta presidencial, en caso ningún candidato obtenga más del 50 % de votos válidos.