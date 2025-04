Patricio Parodi se reinventa y vende anticuchos en El Agustino tras su salida de ‘Esto es Guerra’

Patricio Parodi sorprende vendiendo comida callejera | Kick/@ElPatoParodl

Patricio Parodi, quien fue una de las figuras más destacadas de ‘Esto es Guerra’, ha dado un giro en su carrera al alejarse de los reality shows para incursionar en el mundo de las transmisiones en vivo. Actualmente, el excapitán de los ‘Guerreros’ se dedica a hacer streaming en la plataforma Kick, donde interactúa con sus seguidores de una manera más cercana y espontánea. Sin embargo, recientemente, Parodi sorprendió a sus fanáticos al mostrarse en una faceta completamente diferente: la de vendedor de comida callejera.

El deportista peruano llegó hasta el populoso distrito de El Agustino, donde visitó a la popular creadora de contenido Milena Nolasco, quien lo desafió a participar en un reto de cocina callejera. En su cuenta oficial de Kick, @ElPatoParodi, transmitió en vivo mientras se dedicaba a aderezar anticuchos, tripitas, alitas broaster y preparar chicha morada. A pesar de no tener experiencia en el rubro, Parodi no dudó en meterse de lleno en la cocina, pelando papas, cocinando los anticuchos y sirviendo platos a los clientes del lugar.

La actividad generó gran expectación en el barrio, y rápidamente los transeúntes se acercaron para ver al conocido streamer en acción. A pesar de sentirse nervioso por la falta de experiencia, Patricio Parodi no se amilanó y, con la ayuda de Milenka Nolasco, cumplió el desafío con entusiasmo, atendiendo a los clientes y cobrando entre 10 y 20 soles por los platos servidos. La presencia del excapitán de ‘Esto es Guerra’ causó tanto revuelo que, en varios momentos, tuvo que parar para saludar a sus fanáticos que se acercaron a la zona.

Patricio Parodi sorprende a sus seguidores al participar en un reto de cocina callejera en El Agustino | Kick

Este inesperado giro en la carrera de Patricio Parodi demuestra que, a pesar de su alejamiento de ‘Esto es Guerra’, sigue siendo una figura popular. En la plataforma Kick, donde ha encontrado un nuevo espacio para interactuar con sus seguidores, Parodi ha acumulado más de 36,6 mil seguidores, lo que refleja su continua relevancia en el mundo digital.

¿Por qué Patricio Parodi no está en ‘EEG’?

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al explicar por qué no forma parte de la temporada 2025 de ‘Esto es Guerra’. Aunque inicialmente tenía la intención de regresar al reality de competencia, detalló que, tras firmar su contrato, la producción le comunicó al día siguiente que no participaría en la nueva edición. El ‘Pato’ aclaró que la decisión no tuvo relación con problemas económicos o malentendidos financieros, sino con otros factores internos dentro del programa.

Patricio Parodi ya no forma parte de 'Esto es Guerra' y ahora se dedica por completo al streaming | Instagram/@patoparodi18

En una entrevista para el programa de YouTube ‘Good Time’, Mario Irivarren aprovechó para preguntarle directamente sobre su futuro en ‘Esto es Guerra’. Parodi explicó que inicialmente presentó algunas condiciones a la producción, las cuales fueron aceptadas, y luego firmó el contrato. Sin embargo, al día siguiente la producción le informó que no seguiría adelante con su participación. “No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No tiene que ver con lo económico”, comentó.

El excompetidor confesó que lo que más extraña de ‘Esto es Guerra’ es la competencia y la adrenalina de los retos, algo que le resulta difícil de reemplazar. A pesar de esto, dejó en claro que su salida no estuvo relacionada con conflictos personales ni problemas con sus compañeros. Patricio Parodi minimizó las especulaciones, asegurando que sus condiciones no eran diferentes a las de otros.

¿Cuánto se gana en ‘Esto es Guerra’?

Patricio Parodi rompió el silencio sobre los ingresos de los participantes de ‘Esto es Guerra’ durante una transmisión en vivo con el streamer ‘Bebote’. El excompetidor desmintió los rumores que aseguraban que algunos guerreros ganaban hasta 10 mil dólares mensuales, explicando que, aunque muchos especulan sobre cifras altas, él ganaba “mucho menos”. Además, aclaró que los sueldos varían según factores como la antigüedad, el protagonismo y las campañas publicitarias que los miembros del elenco puedan tener, ya que no existe un monto estándar para todos.

También desmintió las cifras astronómicas que se rumoreaban sobre Nicola Porcella, quien supuestamente habría ganado entre 30 mil y 40 mil dólares. Según Parodi, esas sumas solo estarían al alcance de grandes personalidades de la televisión peruana, como Gisela Valcárcel o Magaly Medina. A pesar de esto, resaltó que Perú es uno de los países sudamericanos que mejor paga a los talentos televisivos, lo que significa que los sueldos en ‘Esto es Guerra’ son competitivos dentro del contexto regional.

Patricio Parodi revela cuánto pueden llegar a ganar los integrantes de 'Esto es Guerra': "La tele en Perú paga". | Kick.