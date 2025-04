Patricio Parodi revela cuánto pueden llegar a ganar los integrantes de 'Esto es Guerra': "La tele en Perú paga". | Kick.

Patricio Parodi, una de las exfiguras más representativas del reality ‘Esto es Guerra’, sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre los sueldos que perciben los participantes del programa. Durante una transmisión en vivo con el streamer conocido como ‘Bebote’, el exchico reality rompió el silencio y despejó todas las dudas que por años han circulado en torno a los ingresos de los ‘guerreros’.

El tema surgió de forma espontánea mientras ambos conversaban con su audiencia. Patricio no dudó en comentar sobre los rumores que aseguran que algunos competidores del reality ganan hasta 10 mil dólares mensuales. “Me da risa porque hasta la gente en el chat dice: ‘Ganas esto’, y es mentira”, expresó con una sonrisa. Ante la pregunta directa del streamer sobre si ganaba dicha cantidad de dinero, Patricio fue tajante: “No, mucho menos”.

El popular ‘Pato’ también explicó que los sueldos varían entre los miembros del elenco, dependiendo de factores como la antigüedad, el protagonismo en el programa y las campañas publicitarias. “Obvio, cada uno gana distinto. Tienes marcas fijas, marcas que te contratan por campaña”, detalló. Con esto dejó en claro que no existe un monto estándar para todos los integrantes del reality.

Patricio Parodi revela detalles sobre su paso por ‘Esto es Guerra’ y su vida personal.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando desmintió los rumores que aseguraban que Nicola Porcella, exfigura de ‘EEG’, llegó a ganar entre 30 mil y 40 mil dólares. “Ni los conductores ganan eso. Yo sé cuánto ganan todos”, afirmó Parodi con seguridad. Asimismo, añadió que esas cifras astronómicas solo podrían estar al alcance de personalidades de alto perfil en la televisión peruana. “Te diga uff, arriba, puede ser Gisela, Magaly…”, dijo, refiriéndose a Gisela Valcárcel y Magaly Medina.

Aunque dejó claro que las cifras que se manejan en ‘EEG’ no son tan elevadas como se cree, reconoció que Perú es uno de los países sudamericanos que mejor paga a los talentos televisivos. “Estamos hablando de que Perú es uno de los países sudamericanos que más paga en la tele”, comentó, dando a entender que, dentro del contexto regional, los sueldos siguen siendo competitivos.

Con estas declaraciones, Patricio Parodi no solo desmitificó los rumores sobre los ingresos en ‘Esto es Guerra’, sino que también mostró una postura honesta y transparente frente a un tema que siempre ha generado morbo entre los televidentes.

Patricio Parodi busca aumentar sus ingresos a través del streaming

Durante la conversación con el streamer ‘Bebote’, Patricio Parodi también abordó el tema del mundo del streaming y los ingresos que genera. El influencer le comentó que en esta nueva industria digital se puede ganar mucho más que en televisión, a lo que Parodi respondió con honestidad: “Ahorita no”, reconociendo que aún no está en ese nivel, aunque confesó que ese es justamente su objetivo. “Eso es lo que quiero. A eso es lo que quiero apuntar”, dijo, dejando en claro su interés por desarrollarse en nuevas plataformas y diversificar sus fuentes de ingreso.

Además, el exchico reality explicó que, aunque sus ingresos mensuales pueden ser altos, no se deben únicamente a su participación en ‘Esto es Guerra’. “Yo al mes me tiro mucho más, pero no por ‘Esto es Guerra’, porque yo tengo marcas”, señaló, destacando la importancia de las campañas publicitarias y colaboraciones con marcas en su economía personal. Con estas declaraciones, Patricio dejó claro que, si bien los sueldos en la televisión no son tan elevados como se especula, las oportunidades externas permiten construir una buena estabilidad financiera.