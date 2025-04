Giovanna Valcárcel rompe su silencio tras cancelación del programa de Aldo Miyashiro: “Es una experiencia más”

Giovanna Valcárcel se pronuncia ante cancelación del programa de Aldo Miyashiro. Radio Panamericana

Luego de que Aldo Miyashiro anunciara públicamente el fin del programa Ocho Locos, una de las figuras más carismáticas del elenco, Giovanna Valcárcel, decidió pronunciarse sobre la inesperada cancelación del espacio televisivo que apenas duró dos meses al aire.

Durante los últimos minutos de su programa en Radio Panamericana TV, la también actriz y locutora se dirigió con franqueza a sus oyentes y explicó que la noticia no la tomó por sorpresa.

“Ya sabía que el programa se iba a cerrar. Estoy muy agradecida, la TV para mí es un aprendizaje continuo, tanto como la radio, pero la radio es algo más estable”, sostuvo.

Valcárcel, con más de una década y media en la conducción radial, aseguró que su paso por Ocho Locos fue parte de una etapa que desde un inicio supo que sería temporal.

Giovanna Valcárcel: “Fue clarísimo, era temporada de verano”

La conductora contó que su ingreso al programa fue repentino, pero que aceptó encantada la propuesta. “Cuando me dicen de la noche a la mañana para que trabaje en Ocho Locos en América TV fue fabuloso. Pero lo mío era clarísimo, era temporada de verano”, afirmó con naturalidad.

En ese sentido, restó importancia a los comentarios que critican la corta duración de su participación. “A mí no me importa cuando la gente se burla de alguien que pasa dos o tres meses en un programa. Para mí es un aprendizaje. El programa es una experiencia más”, recalcó.

Giovanna aprovechó también para agradecer al equipo humano detrás de cámaras, desde los camarógrafos hasta los ejecutivos del canal. “Le agradezco al Chino, Paolo, Víctor Hugo, desde la gente de seguridad, hasta los gerentes y mis amigos camarógrafos, todos”, expresó visiblemente emocionada.

Agradecimiento especial a Aldo Miyashiro

En su intervención, Giovanna también tuvo palabras de reconocimiento para el creador del formato, Aldo Miyashiro, a quien calificó como una figura clave para su inclusión en el proyecto.

“Gracias, “Chino”, Aldo, nuevamente nos hemos encontrado. Me enteré de que fuiste de las personas que propuso mi nombre. Cuando se lo dijeron a los ejecutivos de América TV, dijeron ‘Giovanna Valcárcel, sí’. No hubo ningún pero. Es bonito que me reciban con mucho cariño”, compartió.

Su testimonio se suma al sentimiento general de cierre y nostalgia que ha dejado la sorpresiva cancelación del programa.

¿Por qué se canceló ‘Ocho Locos’?

El pasado lunes 7 de abril, Aldo Miyashiro apareció al cierre de su programa nocturno para dar la noticia de manera directa y sincera.

“Voy a ser corto y conciso porque creo que es lo que corresponde. Hemos tenido una conversación hace una semana con América Televisión y nuestro ciclo en el canal acaba”, señaló.

Con la voz pausada y la emoción contenida, el también guionista informó que la última emisión sería el miércoles 16 de abril, justo antes del feriado por Semana Santa. Su declaración no solo confirmó los rumores de no renovación que venían circulando desde semanas atrás, sino que también puso fin a 17 años de presencia ininterrumpida en el horario nocturno del canal.

“Es momento de tomar un descanso”

Miyashiro, en su emotivo mensaje, agradeció al canal por todos los años de apoyo, y a todos sus compañeros, incluso a aquellos con quienes hoy no mantiene cercanía.

“Después de tantos años, siento que es momento de tomar un descanso. Han sido 17 años intensos y también muy bonitos. Me llevo muchas experiencias y aprendizajes”, concluyó.

Así, Ocho Locos se despide de la pantalla dejando lecciones, gratitud y la promesa de nuevos caminos para quienes formaron parte de esta breve, pero intensa aventura televisiva.

