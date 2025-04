Creador de “Coquito” con Infobae Perú sobre su legado: “El analfabetismo va a desaparecer muy pronto en el Perú”

Entrevista a coquito.

En el Perú, el libro ‘Coquito’ es sinónimo de aprendizaje y de una experiencia conjunta donde miles de personas aprendieron a leer y escribir. Desde que Everardo Zapata Santillana publicó la primera edición en Arequipa, en 1955, revolucionó la educación el país.

En diálogo con Infobae Perú, el educador peruano afirmó que después de 71 años de expansión ininterrumpida, su legado está relacionado con que “el analfabetismo va a desaparecer muy pronto en el Perú”

El autor ha sido celebrado recientemente por el Ministerio de Cultura, al reconocer la primera edición de ‘Coquito’ como patrimonio cultural del país. Esto causó alegría en miles de ciudadanos que han crecido con estas lecturas. Incluso, la noticia traspasó fronteras, considerando que el libro también se leía en otros países de Latinoamérica, como Colombia, Paraguay, México, Chile, entre otros.

De las aulas al reconocimiento nacional: la historia de 'Coquito', el libro que enseñó a leer y escribir a miles de niños. Composición: Vivir Plenamente / Infobae Perú

Sobre este reconocimiento, dijo que se sentía feliz y contento al respecto, ya que considera que no solo está dejando una herencia, sino también devolviendo lo que el Estado le dio alguna vez.

“El estado me dio una beca de interno con alojamiento con todo para estudiar como profesor. Hoy estoy devolviendo ese obsequio que me hizo el Estado y ahora todos, todos los niños peruanos, incluso todo hispanohablante, puede usar ‘Coquito’ para aprender a leer”, explicó

“Me siento triunfador”

El creador también narró para este medio una anécdota de cuando recién el proyecto estaba comenzando. “Yo recuerdo bastante que mi editor no quería hacer más que 200 ejemplares. Cuando me vio con la cara triste, me dijo que ‘¿no se alegra?’No, le dije. Yo pensé que iba a ser usted unos 20 mil o 30 mil, porque en el Perú hay 300 mil niños que cada año aprenden a leer”, contó.

Everardo Zapata logró publicar la primera edición de 'Coquito' en Arequipa. Foto: Coquito

“El ‘Coquito’ es un libro tan fácil, tan sencillo que la cifra esa resulta ridícula al lado de lo que yo pienso. Y de verdad han pasado 70 años y ya se ha cumplido lo que pensaba. Hoy más de 500 mil niños en el Perú aprenden a leer y en toda América hispánica también otros 500 mil”, celebra el autor. Conocer estas cifras, asegura, lo hace “muy feliz”. “Ya me siento triunfador”, comenta.

Por otro lado, mencionó que el principal reto que tuvo en ese entonces fue que las imprentas estaban atrasadas, por lo que no tenían los libros “bien presentados”. “En 1955 y después en los 60 mejoraron las ediciones ya con la presentación y los dibujos modernos”, comentó.

Consejo a los profesores vigentes

El profesor Zapata también recomendó a los docentes que todavía ejercen la profesión que ya no le tengan miedo a “la clase de transición”, conocida ahora como primer grado de primaria.

La primera edición de ‘Coquito’ es atendida por un experto en conservación, garantizando su Integridad para las futuras generaciones. - Crédito: Difusión

“Cualquiera puede enseñar a leer, pero naturalmente el maestro es mejor, sería el mejor guía porque no solamente tiene que aprender de, a decir, sino también a pensar en lo que y entender lo que lee y comentar lo que leer”, dijo.

Patrimonio cultural de la Nación

La primera edición del emblemático libro ‘Coquito’, publicada en 1955, ha sido declarada como patrimonio cultural del Perú por el Ministerio de Cultura. La resolución que oficializa este reconocimiento destaca tanto la relevancia histórica como el aporte educativo de este texto, que contó con ilustraciones de Raúl Tamayo Calderón y Víctor Valdivia Miranda en el ejemplar inicial.

De acuerdo con El Peruano, la decisión de otorgar este título se basó en cuatro criterios fundamentales establecidos por la Biblioteca Nacional del Perú. Entre ellos, se subraya el legado del autor, la contribución de la obra al desarrollo social y educativo, la singularidad de la primera edición y las características materiales de esta publicación.