Stray Kids en Lima: fans acampan desde hace días afuera del Estadio San Marcos para ver a la banda k-pop en vivo

Stray Kids canta en Lima eñl 9 de marzo. Tiktok hernanaraoz / URPI-LR

El furor por el k-pop no conoce límites en el Perú, y esta vez, los fans de Stray Kids han llevado su pasión al máximo nivel. A días del esperado concierto de la agrupación surcoreana en Lima, decenas de fanáticos ya acampan desde hace más de dos semanas fuera del Estadio San Marcos para asegurarse un buen lugar en el evento. El grupo se presentará este 9 de abril como parte de su gira mundial ‘dominATE’, y las expectativas son muy altas.

Desde temprano, los alrededores de la puerta 6 del estadio, ubicada en la Av. Venezuela, han sido ocupados por carpas, mantas y una gran dosis de emoción. Los fans, organizados y comprometidos, han tomado medidas para mantenerse en orden, cuidarse mutuamente y respetar el espacio público. Jóvenes y adultos han conformado pequeños grupos y fanclubs que se turnan para acompañar a quienes pernoctan en la zona.

“El sacrificio vale la pena. Queremos estar lo más cerca posible del escenario y verlos de frente”, comentó una de las fanáticas que acampa desde hace días. La dedicación de los seguidores ha sido tan notoria que ha generado comentarios en redes sociales, donde muchos expresan su sorpresa por la entrega del fandom peruano.

Las carpas están decoradas con pancartas, banderas y merchandising dedicado a cada uno de los integrantes del grupo: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N., e incluso el recordado Woojin. La emoción es palpable y, con cada día que pasa, el entusiasmo crece a medida que se acerca la fecha del show, el 9 de abril.

Boyband de k-pop Stray Kids (Créditos: JYP Entertainment)

Stray Kids logró sold out

Las entradas para el concierto se agotaron en tiempo récord desde la preventa, lanzada a finales de 2024. Esta respuesta masiva demuestra no solo el impacto del k-pop en el país, sino también la consolidación de Stray Kids como una de las bandas más queridas del género en la actualidad.

El espectáculo promete ser una experiencia inolvidable, no solo por la calidad musical y visual que caracteriza a los conciertos de Stray Kids, sino también por la entrega y organización de sus fans peruanos. A pesar de las largas noches y del esfuerzo físico que implica acampar, los seguidores se mantienen emocionados con la esperanza de ver muy de cerca a sus cantantes favoritos.

Además, los fanáticos ya especulan sobre el setlist que la agrupación podría presentar en Lima. Canciones como ‘Thunderous’, ‘God’s Menu’, ‘MANIAC’ (versión MAMA), y ‘S-Class’ (versión VMA) son algunas de las favoritas. También se esperan presentaciones solistas como ‘Hold My Hand’ de Han, ‘Youth’ de Lee Know, ‘As We Are’ de Seungmin, y ‘Unfair’ de Felix.

El posible setlist de Stray Kids en Perú

Aquí te presentamos el posible setlist del concierto de Stray Kids en nuestro país. Es probable que varíe, ya que está basado en sus anteriores presentaciones:

Video introductorio (VCR)

Mountains

Thunderous

JJAM

District 9

Back door

Mashup (Hellevator + Easy + S-Class + Walkin On Water + Charmer + VENOM + Hall of Fame)

Chk Chk Boom

Domino

God’s Menu

Truman

Burnin’ Tires

Escape

Cinema

Giant

Walkin on Water

S-Class (VMAS version)

Lonely St.

I am YOU

Cover Me

TOPLINE

Social Path

LALALALA

Megaverse

Maniac (MAMA version)

I Like It

Blind Spot

Stray Kids

MIROH

Chk Chk Boom (Festival version)

Haven

La boyband utilizó una salida privada para evitar aglomeraciones en el aeropuerto de Santiago. (Créditos: redes sociales)