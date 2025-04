Andrés Hurtado ‘Chibolín’ busca su libertad y pide el cierre definitivo de su caso por tráfico de influencias

La defensa de Hurtado presenta una excepción de improcedencia de acción, que será evaluada el 22 de abril por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria

La defensa del expresentador de televisión Andrés Hurtado, quien cumple una orden de prisión preventiva por estar implicado en una trama de tráfico de influencias, ha solicitado al Poder Judicial que no se continúe con el proceso en su contra, ya que considera que la imputación no encaja dentro de los tipos penales establecidos.

A través de una excepción de improcedencia de acción, que será vista por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Juan Carlos Checkley el próximo martes 22 de abril, la defensa argumenta la “atipicidad relativa de los hechos que se investigan”.

La representación legal de Hurtado también ha planteado como pretensiones accesorias el sobreseimiento definitivo del caso por el delito de tráfico de influencias y la anulación de los antecedentes penales y judiciales generados en su contra. Además, requirió nuevamente que el exconductor sea investigado en libertad.

“Se trata de un mecanismo de forma para cuestionar la tipicidad del delito, es decir, si estamos ante un delito de corrupción de funcionarios en el cual el señor está involucrado directamente”, explicó el abogado Elio Riera, defensa de Hurtado, en diálogo con Infobae Perú.

Resolución sobre pedido de Andrés Hurtado

Agregó que no existen pruebas suficientes que vinculen directamente a su defendido con los cargos presentados. “La defensa considera que no está involucrado directamente porque no hay medios probatorios que demuestren que el señor le robó al funcionario. Tampoco existe tráfico de influencias ni delito de corrupción de funcionarios con respecto a la persona que está detrás”, comentó.

Riera también cuestionó la existencia de pruebas que respalden las acusaciones. “Es decir, si se pretende señalar que el señor dio alguna coima, ¿a quién se lo dio? ¿Está eso probado? No”, dijo y añadió que, de acuerdo con la normativa, los hechos no encajan dentro del marco de un delito típico. “Por ello, vamos a solicitar que se excluya esa imputación”, agregó.

El abogado subrayó que Hurtado no es servidor público, lo que refuerza su argumento de que no puede estar involucrado en un expediente de corrupción de funcionarios. En este contexto, afirmó que lo que buscan es “atacar la imputación y sostener que no existen elementos graves ni fundados para mantenerlo en prisión”.

Finalmente, se mostró optimista de cara a la audiencia que se desarrollará en dos semanas. “Será un debate técnico entre Fiscalía y la defensa. Tengo expectativas de que el señor salga libre pronto. Debería ser investigado en libertad”, concluyó.

Andrés Hurtado enfrenta investigaciones por lavado de activos y su implicación en operaciones con la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, mientras continúa detenido desde octubre de 2024

Actualmente, el expresentador enfrenta investigaciones simultáneas por dos despachos del Ministerio Público. Una fiscalía investiga su posible implicación en lavado de activos, mientras que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se concentra en sus presuntas operaciones junto a la magistrada Elizabeth Peralta, quien podría haber solicitado un millón de dólares para devolver un cargamento de oro incautado al empresario Javier Miu Lei en 2020.

Hurtado permanece encarcelado desde octubre del año pasado y, días antes de Navidad, el Poder Judicial dictó una segunda prisión preventiva de nueve meses en su contra debido a su presunta intervención en la gestión de un trámite a favor del futbolista Roberto Siucho, realizado en 2019 a través de Roxana del Águila, exjefa de Migraciones.

Cargos

La Procuraduría General del Estado (PGE), por su parte, ha solicitado una reparación civil de 6 millones de soles, la misma que debería ser pagada de manera solidaria por Hurtado, Miu Lei, el confesor Iván Siucho y la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, todos implicados en la presunta red corrupta.

La magistrada permanece con un mandato de 18 meses en el penal de Chorrillos, mientras que el empresario y Siucho enfrentan las investigaciones bajo comparecencia. Peralta ha descartado acogerse a la colaboración, pese a que se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado al empresario a cambio de un millón de dólares, y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora de Miu Lei.

Un tercer evento la implica con Hurtado en el pedido 100,000 dólares a la familia de Siucho para detener una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Al conocer el caso, este último entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició. El Ministerio Público tiene un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como evidencia.