Estos son los precandidatos confirmados a la Presidencia del Perú para las Elecciones 2026

La presidenta Dina Boluarte convocó a las delecciones 2026. Foto: Andina

El 25 de marzo de este año, la presidenta Dina Boluarte convocó a las elecciones 2026, semanas antes de la fecha límite, el 12 de abril. De esta forma, se da inicio oficialmente a las campañas para todos los ciudadanos que deseen postular como diputados, senadores, y a la presidencia y vicepresidencia de la República.

Hasta el momento, hay 41 partidos inscritos en el padrón del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); sin embargo, la mayoría no tiene representación en el Congreso ni en entidades sub nacionales.

Algunos de los políticos nacionales que han expresado públicamente su interés en tentar el sillón presidencial son Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente; Hernando de Soto, de Progresemos; Fiorela Molinelli, de Fuerza Moderna; y Rafael Belaunde, de Libertad Popular.

Marisol Pérez Tello fue una de las lideresas del PPC durante varios años, antes de renunciar al partido y fundar Lo Justo - crédito LUM

Marisol Pérez Tello

Una de las primeras políticas en confirmar que postularía a la presidencia fue Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia de Pedro Pablo Kuczynski y excongresista por el Partido Popular Cristiano (PPC), del 2011 al 2016. Luego de los malos resultados obtenidos en los comicios del 2021, renunció a la organización y trató de formar su propio proyecto llamado Lo Justo, junto con las exlegisladoras del Partido Morado, Flor Pablo y Susel Paredes.

Sin embargo, las tres terminaron uniéndose a Primero la Gente, al no poder juntar las firmas necesarias para oficializar el partido. Si bien las dos congresistas terminaron alejándose, Pérez Tello se quedó para intentar ser la candidata presidencial.

“Lo digo con autorización del CEN, no es que cualquiera pueda decir, yo soy candidato. Hay un proceso en el que te dicen, puedes anunciar tu precandidatura”, dijo en Canal N. También acotó que no está segura si postular al Senado, puesto que, desde su perspectiva, su rol “es ejecutivo”. En el Gobierno, comenta, “se resuelven las cosas y a mí me gusta resolver los problemas, no hacer análisis crítico de ellos”, mencionó.

Hernando de Soto volverá a postular a la presidencia en el 2026. Foto: Facebook - Paul Jaimes / Facebook - Hernando de Soto

Hernando de Soto

Esta será la segunda vez que Hernando de Soto postulará a la presidencia. En la primera ocasión lo hizo representando a Avanza País. Gracias a su campaña, el partido logró formar una bancada en el Parlamento, con miembros como Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Roselli Amuruz y el expresidente del Congreso, José Williams.

No obstante, por diferencias con las autoridades, el economista terminó renunciando. Ahora es parte de Progresemos, una organización fundada por Paul Jaimes, que asegura tener valores medioambientales y animalistas, pero que también promueve medias típicas de la derecha conservadora actual como la pena de muerte.

De Soto siempre ha sido conocido como un político liberal, por lo que causó sorpresa que participe junto a personas que piensan aplicar un ‘Plan Bukele’ en el Perú, algo con lo que Hernando no se ha mostrado realmente de acuerdo.

Rafael Belaúnde se disculpa por error sobre el sueldo mínimo y el costo del pasaje del Metropolitano. Foto: composición captura Beonoticias/ Andina

Rafael Belaunde

El exministro de Energía y Minas de Martín Vizcarra, Rafael Belaúnde, fue invitado recientemente a una entrevista en Ouke, el programa conducido por Carlos Orozco. En esa ocasión se presentó como candidato de Libertad Popular a la presidencia de la República.

Sin embargo, pasó un momento incómodo cuando el periodista Paolo Benza,de El Foco, le consultó cuánto es el sueldo mínimo y él no supo responder. Según el economista, no sabía esta información porque paga más que 1.130 soles en su empresa.

- crédito Facebook / Fuerza Moderna

Fiorella Molinelli

Una funcionaria conocida de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski es Fioerlla Molinelli. En su trayectoria ha sido viceministra de Transportes, viceministra de Construcción y Saneamiento, además de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. También fue designada como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

En esta ocasión, la economista busca postular en las elecciones del 2026 con su propio partido político, que lleva las iniciales de su nombre: Fuerza Moderna. Uno de los militantes más reconocidos es precisamente el expresidente conocido como ‘PPk’.

Comisión del Congreso podrá aprobar modificaciones para las próximas elecciones hasta el 12 de abril. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Fechas claves

Estas son las fechas a tomar en cuenta de lo que resta del proceso electoral, que culminará el próximo, el 7 de junio del 2026, cuando se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en caso de ser necesaria:

Inscripción de partidos y alianzas

12 de abril de 2025 : Fecha límite para la inscripción de partidos políticos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

2 de agosto de 2025 : Cierre del plazo para solicitar la conformación de alianzas.

1 de septiembre de 2025: Último día para el registro oficial de las alianzas.

Cierre del padrón electoral y elecciones primarias

14 de octubre de 2025 : Cierre del padrón electoral a cargo del Reniec.

30 de noviembre de 2025: Elecciones primarias para la selección de delegados de las organizaciones políticas.

Elección de candidaturas y presentación de listas

7 de diciembre de 2025 : Elección de candidaturas por parte de los delegados de las organizaciones políticas.

23 de diciembre de 2025: Fecha límite para la inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

Resolución de apelaciones y formalización de candidaturas

13 de marzo de 2026 : Último día para resolver apelaciones sobre exclusiones y tachas de candidatos.

14 de marzo de 2026: Todas las candidaturas deberán estar formalmente inscritas.

Elecciones generales y segunda vuelta

12 de abril de 2026 : Elecciones generales para elegir presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino.

7 de junio de 2026: Segunda vuelta presidencial en caso de ser necesaria.