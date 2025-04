¿Qué pasó con Maribel Velarde, la vedette de los 90 acusada de lavado de activos, que hoy ejerce como abogada?

El poder de la reinvención: Maribel Velarde sigue adelante como abogada, dejando atrás su pasado mediático. Youtube: Latina Noticias

Conocida por su paso en la televisión peruana durante la década de los noventa, Maribel Velarde se destacó como vedette, brillaba en programas televisivos muy populares de la época. Años después, su vida daría un giro radical al verso involucrada en una serie de escándalos judiciales. Fue acusada por presuntos vínculos con organizaciones criminales y, en específico, con el narcotraficante Gino Tello, lo que la llevó a ser investigada por lavado de activos. A pesar de estos señalamientos, hoy Velarde se presenta ante la sociedad con un perfil completamente diferente: ejerce como abogada, habiendo culminado con éxito sus estudios de Derecho.

Este cambio de vida no solo ha sido notable por el contraste con su vida anterior, sino también por la seriedad con la que ha logrado posicionarse en el ámbito legal. Su vida, marcada por el paso de la fama al Derecho, es un reflejo de las segundas oportunidades que a veces se presentan en la vida. A continuación, se repasan los momentos clave de su vida profesional y personal, que nos permiten entender cómo logró dar este giro tan inesperado.

De vedette a investigada: los años de fama y controversia

Maribel Velarde irrumpió en la televisión peruana a principios de los 90. Se convirtió en una de las vedettes más populares, participando en espacios como Risas y Salsas de América, donde su sensualidad y carisma la hicieron destacar frente a las cámaras. Sin embargo, su éxito en el mundo del espectáculo fue rápidamente empañado por una serie de problemas legales. Según la información proporcionada por Ojo Público, en 2005, Velarde fue condenada a tres años de prisión suspendida por recibir dinero ilícito de Cronwell Gálvez, excajero del Banco Continental.

Transformación radical: Maribel Velarde, de la fama en la TV a la seriedad del ejercicio legal. Foto: Justicia TV

Más tarde, su nombre volvió a aparecer en los titulares debido a su vinculación con personas relacionadas con el narcotráfico. Uno de los casos más mediáticos fue su relación con el narcotraficante Gino Tello, quien fue encontrado muerto en un aparente suicidio en 2010. La justicia investigó a Velarde por sus conexiones con Tello, ya que se sospechaba que había recibido dinero de él. Estos escándalos marcaron su vida y la alejaron de los reflectores de la televisión.

El giro hacia el derecho: un nuevo camino profesional

A pesar de los escándalos que la rodearon, Maribel Velarde no se rindió. En 2013, se graduó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Privada San Juan Bautista. No fue hasta cinco años después, en 2018, cuando completó su segunda licenciatura en Derecho, obteniendo el título de bachiller en esta carrera en la misma institución.

En este nuevo camino, Velarde continuó su formación académica con una maestría en Derecho en la Universidad de Medellín (Colombia), lo que consolidó aún más su perfil profesional. Además, se inscribió oficialmente Colegio de Abogados de Lima (CAL) a principios de 2017, lo que le permitió comenzar a ejercer como abogada. En sus redes sociales, ha compartido imágenes de su desempeño en el ámbito legal, dejando claro que ha dejado atrás su pasado en el mundo del espectáculo.

De las cámaras a las cortes: Maribel Velarde demuestra que siempre es posible una segunda oportunidad. Foto: Facebook Maribel Velarde

Escándalos y juicios: la acusación de lavado de activos

El pasado de Maribel Velarde estuvo marcado por múltiples acusaciones, una de las más graves fue la de lavado de activos. En 2019, el Ministerio Público la acusó de haber recibido dinero ilícito de Gino Tello para la compra de inmuebles y vehículos, lo que habría formado parte de una red de lavado de dinero. Esta investigación la vinculó a un grupo criminal, aunque nunca fue sentenciada. La Fiscalía, en este caso, pareció que Velarde estaba implicada en una operación de mayor escala, aunque la ex vedette nunca fue detenida.

Según Ojo Público, la investigación no avanzó en gran medida debido a la falta de pruebas concluyentes ya que los bienes involucrados no fueron suficientes para asegurar que Velarde estaba directamente involucrada en actividades ilícitas. A pesar de estos señalamientos, la exvedette no enfrentó una condena, lo que permitió que pudiera continuar con su vida profesional como abogada.

La actualidad de Maribel Velarde: lejos de la pantalla y con un futuro prometedor

Lejos de los escándalos: Maribel Velarde ha encontrado un nuevo camino en el Derecho. (Facebook: Maribel Velarde)

Hoy, lejos de las cámaras y los escándalos, Maribel Velarde se dedica de lleno a su carrera legal. A diferencia de sus días de vedette, donde su nombre siempre estuvo en boca de los medios por sus relaciones con personajes controvertidos, la abogada ha mantenido un perfil bajo, alejado de la controversia pública.

A lo largo de los últimos años, Velarde ha utilizado sus redes sociales para compartir su progreso profesional y mantenerse conectado con su comunidad. En su cuenta de Instagram, ha demostrado su dedicación al derecho, ofrece consejos y participa en charlas sobre temas legales. A pesar de los altibajos que ha enfrentado, su historia es un claro ejemplo de cómo una persona puede reinventarse y redirigir su vida hacia nuevas oportunidades.