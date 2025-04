Juez suspende derecho a la palabra de Pedro Castillo en juicio por golpe de Estado por su actitud desafiante

El expresidente Pedro Castillo fue suspendido de hablar en el juicio por el caso del golpe de Estado, tras reiterados comportamientos disruptivos y agresiones hacia los magistrados. (Canal N)

Pedro Castillo, expresidente de Perú, está en el centro del juicio por el intento golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Durante las audiencias, su actitud desafiante ha generado varios momentos de tensión, especialmente por sus constantes enfrentamientos con los magistrados. A lo largo del proceso, ha cuestionado la imparcialidad del tribunal y se ha negado a seguir las reglas del juicio, lo que ha llevado a confrontaciones con la dirección de debates y otros actores del caso.

En la última sesión, el ambiente se tornó aún más tenso cuando Castillo volvió a desafiar la autoridad del tribunal, lo que motivó una decisión drástica por parte del juez José Neira: suspenderle el derecho a la palabra. Esta medida se tomó luego de que el exmandatario hiciera varios comentarios que fueron considerados como agravios directos a los magistrados, generando un desorden que dificultó el desarrollo del juicio.

El rechazo a las reglas del tribunal por parte de Pedro Castillo

El juicio por el golpe de Estado que se le imputa a Pedro Castillo ha sido un escenario cargado de tensiones. Desde el inicio, el expresidente ha mostrado una postura desafiante frente a los magistrados, sin ceder en su actitud confrontacional. En las primeras sesiones, Castillo cuestionó abiertamente la imparcialidad de los jueces y, en más de una ocasión, se negó a seguir los procedimientos establecidos. En el desarrollo de la audiencia, el exmandatario arremetió contra los magistrados y, particularmente, contra la directora de debates del juicio. Este comportamiento fue suficiente para que el tribunal decidiera suspenderle la palabra.

Pedro Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión en su contra. Foto: Poder Judicial

El artículo 375 del Código Penal establece sanciones para quienes perturben el orden en lugares donde las autoridades ejercen funciones, lo que incluye las salas de justicia. De acuerdo con las autoridades, Castillo ha vulnerado estas normativas al actuar de manera disruptiva, provocando alteraciones que afectan el curso de la audiencia. Además, en varias intervenciones previas, el expresidente no solo cuestionó a los magistrados, sino que también expresó comentarios que fueron considerados agravios directos a los tribunales, lo que motivó la decisión de limitar su participación.

La intervención de los abogados y la tensión en la sala

El desarrollo del juicio se ha visto interrumpido no solo por las actitudes de Pedro Castillo, sino también por las intervenciones de sus abogados, quienes han generado más de un momento de tensión. Durante la jornada de ayer, uno de los defensores del expresidente buscó presentar un recurso de reposición, alegando que se estaba vulnerando el derecho constitucional a la libre expresión de su cliente. Este intento de impugnación fue rechazado por el tribunal, que reafirmó la decisión de suspender la intervención de Castillo.

El juez José Neira, quien preside el juicio, también se vio obligado a reprender a los abogados durante el proceso. En particular, hizo un llamado a la disciplina en la sala, señalando que las intervenciones no estaban siendo realizadas conforme a los protocolos procesales. Con esta reprimenda, el juez restableció el orden y aclaró que el tribunal no toleraría más interrupciones que alteraran el ritmo del juicio.

Alejandro Cavero denunció constitucionalmente a Pedro Castillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El testimonio de testigos clave en medio del desorden

A pesar de los incidentes con Pedro Castillo y su defensa, el juicio continuó con la declaración de testigos clave, quienes fueron llamados para brindar su versión de los hechos ocurridos durante el intento de golpe de Estado. Uno de los testimonios más esperados fue el de Rosario Gatti, ex edecán de la presidencia del consejo de ministros, quien confirmó el ingreso de periodistas del canal estatal para transmitir el mensaje a la nación de Castillo en los días previos al intento de autogolpe. La confirmación de Gatti sobre este hecho fue crucial, pues aportó detalles específicos que permitieron esclarecer la dinámica de los acontecimientos.

Por otro lado, Nathaly Vega Tafur, ex candidata al Congreso por Perú Libre, también ofreció su testimonio, centrado en un intento de refugio en la Embajada de México, que no se concretó debido a la detención de Castillo. Este relato fue relevante para entender los movimientos y decisiones tomadas por los involucrados en los días posteriores al 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso y establecer un gobierno de facto. Sin embargo, el desorden y las interrupciones en la sala seguían siendo un obstáculo, lo que dificultó el avance fluido de los testimonios y generó una atmósfera cada vez más tensa.