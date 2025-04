Switch 2: precio en Perú, costo de videojuegos y fecha de lanzamiento

La Nintendo Switch 2 llegará con varios videojuegos en su lanzamiento. Foto: composición Infobae Perú/Nintendo

Hay una enorme expectativa por la Nintendo Switch 2. Desde su lanzamiento en 2017, la primera Nintendo Switch ha sido una consola híbrida que combinaba la portabilidad con la posibilidad de jugar en casa. Sin embargo, con el paso de los años, los avances tecnológicos y las demandas de los usuarios han llevado a la ‘gran N’ a desarrollar una sucesora que incorpore mejoras significativas. La nueva consola promete ofrecer una experiencia de juego más fluida y atractiva, con características mejoradas que buscan satisfacer las expectativas de los jugadores actuales.

Han transcurrido aproximadamente ocho años desde la llegada de la primera Nintendo Switch al mercado, un período más largo de lo habitual entre generaciones de consolas de Nintendo. Esta espera ha incrementado la emoción y las especulaciones sobre las posibles innovaciones que la Switch 2 podría introducir. Este miércoles 2 de abril, en un directo oficial, se reveló su precio, algunos videojuegos que tendrá y fecha de lanzamiento.

Precio de la Switch 2 y sus videojuegos en Perú

A nivel internacional, Nintendo sugiere que la Switch 2 se venda a USD 449,99. Esto se traduciría a unos S/ 1,653.26 al tipo de cambio actual. Sin embargo, históricamente, encontrar las consolas recién lanzadas a estos precios es muy difícil en Perú.

Infobae Perú pudo conocer que algunas tiendas de videojuegos están ofreciendo la Nintendo Switch 2 en precios de preventa que van desde los S/ 1.889 hasta los S/ 2.350. Sin embargo, entusiastas del gaming han reportado precios incluso más elevados que rozan los S/ 3.000.

A diferencia de la primera Nintendo Switch, la 2 tendrá soporte 4K. Foto: Nintendo

En cuanto a los videojuegos, estos no suelen variar mucho su precio internacional en Perú. Los títulos para la Nintendo Switch 2 costarán USD 80, lo que equivale a S/ 293,92 al tipo de cambio actual.

Fecha de lanzamiento de la Switch 2 en Perú

La Nintendo Switch 2 será oficialmente lanzada el 5 de junio de 2025 en Perú y el mundo. La nueva consola incluirá una serie de mejoras en términos de rendimiento y calidad visual. Estará equipada con una pantalla LCD de 7,9 pulgadas con resolución 1080p y soporte HDR, lo que promete una experiencia visual más rica y dinámica. Además, la tasa de refresco de hasta 120 FPS hará que los juegos se vean más suaves y naturales.

El almacenamiento interno será de 256 GB, ampliable mediante tarjetas microSD Express, lo que permitirá a los jugadores gestionar su biblioteca de juegos de manera más eficiente. Los controles Joy-Con han sido mejorados, ahora son magnéticos, con botones más grandes y un nuevo botón adicional para funciones de chat, mejorando la ergonomía y la interacción durante el juego. El dock también ha sido actualizado y ahora soporta salida en 4K y HDR. La consola también contará con características avanzadas como Gamechat, streaming de video y puertos USB-C para una mayor conectividad.

En cuanto a los juegos disponibles, la Nintendo Switch 2 debutará con una amplia gama de títulos que incluyen tanto franquicias clásicas de Nintendo como colaboraciones con desarrolladores externos. Uno de los juegos más esperados es Mario Kart World, una nueva entrega de la icónica serie de carreras que ofrecerá circuitos innovadores y modos de juego atractivos. También se lanzará Metroid Prime 4: Beyond, la continuación de la aclamada saga de aventuras espaciales, que promete una narrativa profunda y gráficos mejorados.

Mario Kart World es uno de los títulos más esperados de Switch 2. Foto: Nintendo

Además, la consola contará con títulos de terceros como Cyberpunk 2077 y Hitman: World of Assassination, que aprovecharán las capacidades mejoradas de la Switch 2. Para los fanáticos de los juegos clásicos, Nintendo incluirá remasterizaciones de títulos populares como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y ofrecerá acceso a juegos de GameCube a través del servicio de suscripción Nintendo Switch Online.