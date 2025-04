Rafael López Aliaga: “En estos momentos no soy alcalde de Lima, soy un ciudadano más”

El presidente de Renovación Popular afirmó haber pedido permiso al Consejo Metropolitano, pero este aún es aceptado. Documento oficial de la municipalidad encargó la alcaldía por 23 horas a una regidora. (Fuente: Facebook/Frase Corta)

En compañía de dos congresistas de su partido, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, el presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llegó a la ciudad de Arequipa en medio de una multitud de seguidores, quienes acompañaron su traslado con una extensa caravana de vehículos y banderolas con el símbolo de su partido y la frase “Rafael López Aliaga presidente”.

Según lo expresado por López Aliaga en su cuenta oficial de Instagram, el motivo de su presencia en esta ciudad es para inaugurar una nueva sede del Hospital de la Solidaridad. Sin embargo, lo hace como “un ciudadano más” y no como alcalde de Lima, como lo indicó en una conferencia de prensa desde Arequipa.

El alcalde de Lima llegó a Arequipa la noche del 2 de abril acompañado por las congresistas de Renovación Popular, Patricia Chirinos y Norma Yarrow. (Foto: Rafael López Aliaga)

“Respeto mucho la ley de mi país y también sigo lo que es el marco jurídico. Para estar acá he pedido licencia al Concejo Metropolitano de Lima, entonces en este momento no soy alcalde de Lima. Soy un ciudadano más. Hay un alcalde encargado de acuerdo a ley. No es costumbre mía ni de Renovación Popular sacarle la vuelta ni a la ley ni a nadie”, afirmó en su contacto con la prensa.

La afirmación hecha por López Aliaga se da pese a que los Hospitales de la Solidaridad forma parte del Sistema Metropolitano de La Solidaridad (Sisol), adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Además, una resolución de alcaldía firmada por él mismo el pasado 1 de abril, el alcalde de Lima indica que su ausencia en el cargo es “por motivos personales” y que durará 23 horas, “desde las 17:00 horas del día 2 de abril hasta las 16:00 horas del día 3 de abril del presente año”.

Sin embargo, ni en las agendas, ni en los acuerdos del Concejo Metropolitano de Lima consultadas por este medio, existe referencia alguna a una solicitud de este tipo por parte del alcalde Rafael López Aliaga, y tampoco de una autorización otorgada para que esta sea efectiva.

Infobae Perú se contactó con el regidor Aron Espinoza, quien afirmó a este medio que no tiene conocimiento de algún pedido del alcalde López Aliaga para ausentarse temporalmente del cargo o de una solicitud de licencia a cuenta de sus vacaciones. “La habrá presentado, pero se verá la próxima sesión del Concejo y se aprobará con eficacia anticipada”, sostuvo.

Según el artículo 24 de la Ley de Municipalidades, “en caso de vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el Teniente Alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral”.

Sin embargo, la resolución firmada por el alcalde López Aliaga indica que actualmente Renzo Reggiardo, quien debería reemplazarlo por 23 horas, se encuentra de licencia, por lo que actualmente el cargo recae en la regidora Fabiola Morales Castillo.

Es decir que, aunque en la práctica el alcalde Rafael López Aliaga habría solicitado que se apruebe su ausencia -pese a que dijo que se trataba de una licencia- en la práctica, el presidente de Renovación Popular se habría dado permiso él solo para ausentarse del cargo.

El Plan de Rafael López Aliaga

Durante su conferencia de prensa en Arequipa, el alcalde López Aliaga indicó que su presencia en la ciudad es parte de “un plan nacional que estamos haciéndolo en Arequipa y en muchas regiones del Perú”, e incluso hizo referencia al Plan de Gobierno del partido Solidaridad Nacional, antiguo nombre de Renovación Popular cuando era dirigido por Luis Castañeda Lossio.

“Vengo con toda la disposición de explicar lo que es el beneficio de tener un hospital solidario en Arequipa por primera vez, cuál es el plan nuestro en salud, no solo para Arequipa provincia, sino para todas las provincias de Arequipa, e inclusive para todas las provincias de Perú. Nuestro modelo de salud pública, y hablar también del plan de gobierno, del que he sido jefe más de 20 años, antes de asumir un rol activo en política (...)”, afirmó

Ya en el año 2021, cuando López Aliaga fue candidato presidencial por Renovación Popular, afirmó que “he sido jefe de plan de gobierno de más de 10 años, del partido Solidario, que es un partido en el que Luis Castañeda Lossio fue fundador”. Aquel año también afirmó que el Plan de Gobierno del partido tiene “1,200 páginas redactadas durante 10 años”.