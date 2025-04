Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López tras su respuesta a carta notarial: “Qué rápido se olvidan de su pasado”

Pamela Franco envia indirecta a Pamela López: "Qué rápido se olvidan de su pasado". TikTok.

La polémica entre Pamela Franco y Pamela López, ambas vinculadas sentimentalmente al futbolista Christian Cueva, continúa escalando. Luego de que López respondiera de manera contundente a una carta notarial enviada por Franco, esta última usó sus redes sociales para lanzar un mensaje enigmático que muchos interpretan como una indirecta directa.

El conflicto se originó cuando Franco, actual pareja de Cueva, exigió públicamente a López que se retractara de las declaraciones que hizo en el programa ‘El Valor de la Verdad’, donde insinuó que la cantante tuvo una relación con el futbolista mientras este aún estaba casado.

La carta notarial y la respuesta tajante

La carta notarial enviada por Pamela Franco alegaba que los comentarios de Pamela López vulneraban su honor y reputación. Sin embargo, la respuesta de López no solo fue negativa, sino que además reafirmó sus afirmaciones.

“Señora Pamela Franco. Al respecto, me permito aclarar los siguientes puntos: Si su honor está dañado no es a causa de mis expresiones, es de público conocimiento que usted mantiene una relación de pareja con mi aún esposo Christian Cueva. Es decir, usted es la amante”, expresó López.

Asimismo, recalcó que su comentario no constituía una difamación, sino una afirmación basada en hechos conocidos públicamente y aceptados por la misma Franco en televisión nacional.

Pamela López respondió a la carta notarial enviada por Pamela Franco | Captura América TV

Pamela López: “No me rectifico”

Pamela López fue enfática al sostener su posición. En su respuesta oficial adjuntó declaraciones de Pamela Franco en el programa ‘Mande Quien Mande’, donde esta última admitió haber mantenido una relación con Cueva cuando él aún estaba casado.

López también citó el significado del término “amante”, según la Real Academia Española, como “persona que mantiene con otra una relación amorosa fuera del matrimonio”, para sustentar que su lenguaje no fue ofensivo, sino una descripción ajustada a los hechos.

“En virtud de lo expuesto, rechazo cualquier acusación de difamación en mi contra, por cuanto mis declaraciones no constituyen una imputación difamatoria, sino el ejercicio legítimo de mi derecho a expresarme dentro de un contexto lúdico y mediático”, concluyó.

Pamela López respondió a Pamela Franco | América TV

Pamela Franco responde con indirecta en redes sociales

Lejos de poner fin a la polémica, Pamela Franco publicó un mensaje en sus historias de Instagram que encendió aún más las especulaciones: “El que tiene rabo de paja, no se arrima a la candela, porque se quema”.

Minutos después, añadió otra frase aún más directa: “Qué rápido se le olvida a la gente su pasado... y el presente”. Estas publicaciones fueron interpretadas como una clara respuesta a Pamela López, aunque algunos internautas también señalaron que podría estar dirigida a Janet Barboza.

Pamela Franco responde con indirecta en redes sociales a Pamela López. TikTok

Cabe recordar que Franco también envió una carta notarial a Barboza, luego de que la conductora comentara sobre la supuesta pérdida de un hijo por parte de la cantante, sin contar con pruebas.

La tensión entre ambas mujeres parece estar lejos de calmarse. Mientras Pamela López mantiene su postura firme frente a lo que considera su derecho de expresión, Pamela Franco defiende su imagen y reputación a través de vías legales y mensajes públicos.

La situación ha generado gran atención mediática en el país, no solo por la figura de Christian Cueva, sino por la forma en que el drama personal ha sido ventilado a nivel nacional. La historia aún no tiene un desenlace claro, pero todo indica que las protagonistas están decididas a no dar un paso atrás.

Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López tras carta notarial. IG.