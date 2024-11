Declararían nuevos días no laborables y fines de semana largo: Así se definirían los ‘días puente festivos’

Los días puente festivo sería un nuevo tipo de fecha libre, oficialmente, en Perú. - Crédito Andina

Una ley presentada en mayo del 2023 presentada por la congresista Adriana Tudela (Avanza País) plantearía hacer predictible la declaración de días no laborables que se hacen en el año con el objetivo de definir los fines de semana largos (también llamados puentes festivos o feriado largo) y “promover y fortalecer el turismo interno y la economía de todos los peruanos emprendedores del sector”.

“La presente Ley tiene por objeto reconocer la figura de los días puente festivos al declararlos días no laborables”, señala la propuesta legislativa, que también formalizaría la nueva denominación de estas fechas.

Así, la “Ley que establece los puentes festivos a fin de la reactivación económica nacional y el turismo interno” plantea una forma predictible para definir los ‘días puente festivos’, que se considerarían como ‘días no laborables’.

El Gobierno dictó días no laborables por el APEC. - Composición Infobae Perú/Andina

Ley de días puente festivos

Los trabajadores peruanos están familiarizados con las figuras de las fechas libres que se tienen durante el año, como el feriado, el día no laborable y el fin de semana largo (también llamado feriado largo). Pero de llegar a aprobar la ley presentado por Adriana Tudela, también conocería el ’día puente festivo’.

Un día puente festivo es, básicamente, una fecha que une un feriado con el fin de semana, ya sea un día anterior al sábado, o uno posterior al domingo. Es así que la propuesta que está en dos comisiones del Congreso (la de Trabajo y la de Economía) define que estos puentes festivos podrían ser un lunes, un martes o un viernes. Así, los planea definir durante el año, si se aprueba:

Los días lunes del año, cuando el día martes posterior sea feriado serán días puente festivo (considerado como no laborable)

Los días viernes del año, cuando el día jueves previo sea feriado serán días puente festivo (considerado como no laborable)

Los días lunes y martes del año, cuando el día miércoles posterior sea feriado también serán días puente festivo.

Los días no laborables son considerados hábiles para fines tributarios. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Juan Carlos Guzmán/Difusión

Días puente festivo en 2025

Si bien la congresista ha señalado en la Comisión de Trabajo que esto no crearía ningún día no laborable adicional, ya que usa un criterio similar del que empleó el Ejecutivo este año (señala que si se hubiera aplicado este 2024, estos se habrían mantenido en la misma cantidad); de aprobarse la ley, automáticamente se crearían días no laborables en el 2025, que, a pesar de todo, aún no están aprobados por el Gobierno.

Además, si bien para el 2024, la ‘fórmula’ usada por Tudela sí aplica. Esto no sucedió así el 2023, dado que se puede comprobar que, a pesar de que el miércoles 1 de noviembre de ese año era feriado, los días anteriores no fueron declarados como no laborables. Si bien la nueva norma plantea una ‘predictibilidad’, solo está basada en lo que decretó el Gobierno este año. Si su norma hubiera sido usada en 2023, sí habría creado más días no laborables de los que existieron.

Así, en base a lo que sostiene esta propuesta, Infobae Perú corroboró que estos serían los días puente festivo (o días no laborables) que crearía para el 2025.

Dado que jueves 1 de mayo de 2025 es feriado, el viernes 2 sería día puente festivo

Dado que el miércoles 23 de julio de 2025 es feriado, el lunes 21 y martes 22 serían días puente festivo

Dado que el miércoles 6 de agosto de 2025 es feriado, el lunes 4 y martes 5 serían días puente festivo

Dado que miércoles 8 de octubre de 2025 es feriado, el lunes 6 y martes 7 serían días puente festivo

Dado que el jueves 25 de diciembre de 2025 es feriado por Navidad, el día viernes 26 sería día puente festivo