UPAL: los motivos por los que Sunedu suspendió su proceso de licenciamiento y qué pasará con sus alumnos

Sunedu suspendió licencia a la UPAL por problemas financieros y suspensión de actividades. (Fotocomposición Infobae Perú/ ANDINA)

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció la suspensión del proceso de licenciamiento de la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) lo que ha generado angustia entre sus miles de estudiantes en las 15 carreras profesionales que ofrece la institución.

No obstante, según Sunedu, los alumnos tienen varias opciones para no afectar sus estudios universitarios en caso de que la institución no logre revertir la decisión de la entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu).

¿Por qué Sunedu suspendió licencia a la UPAL?

La entidad reguladora de la educación universitaria en el Perú, precisó que se tomó dicha medida tras detectar graves problemas financieros y la paralización de sus actividades académicas y administrativas.

Sunedu explica que tras una serie de inspecciones se confirmaron las denuncias de los estudiantes sobre la interrupción de las clases y el cierre de instalaciones en la UPAL. Además, la falta de estabilidad financiera habría provocado la enuncia de varios docentes por la falta de pago.

En ese sentido, la universidad incumplió con la normativa vigente al no contratar a los docentes investigadores necesarios; de los siete requeridos entre 2021 y 2023, apenas cumplió con una contratación.

Cabe señalar que, según el ranking de Sunedu, la UPAL ocupó el puesto 86 de las mejores universidades privadas del país y había programado el inicio de sus actividades para el pasado 19 de agosto. Sin embargo, no se realizó tras la medida impuesta.

Con la suspensión de la licencia, la casa de estudios no podrá promocionar su servicio educativo, inscribir nuevos alumnos, ni convocar a concursos de admisión hasta que se regularice la situación o se resuelva la apelación ante Sunedu.

Sunedu suspende proceso de licenciamiento UPAL. (Foto: Andina)

¿Qué sucederá con los alumnos de la UPAL?

A pesar de la suspensión, UPAL tiene un plazo de 15 días hábiles para apelar esta decisión. Durante este periodo, la universidad debe mantener una comunicación efectiva con los estudiantes para informarles sobre las opciones disponibles para continuar con su educación o proporcionarles los documentos académicos pertinentes, como certificados de estudios.

De acuerdo con Sunedu, la universidad tiene la opción de celebrar convenios con otras instituciones para facilitar la reubicación de los alumnos. En estos casos, la universidad receptora debe estar debidamente licenciada y podrá admitir a los estudiantes a través de exámenes de suficiencia, convalidación de cursos, entre otras modalidades.

Además, los estudiantes tienen la libertad de optar por trasladarse a otra universidad o institución sin necesidad de seguir los convenios establecidos por su universidad de origen.

¿Qué universidades dejarán de funcionar en 2024?

Las universidades que no han satisfecho los criterios de Sunedu deberán cerrar a lo largo del año. Esta medida impacta tanto a universidades privadas como estatales, generando inquietud entre los estudiantes que deseaban seguir sus estudios en estas instituciones.

Las entidades educativas que no lograron obtener el licenciamiento y están programadas para cerrar antes de terminar 2024 son las siguientes:

Universidad San Andrés

Universidad Privada Telesup

Universidad Particular de Chiclayo

Universidad Latinoamericana CIMA

Universidad José Carlos Mariátegui

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

Universidades sin licencia dejarán este 2024. (Fotocomposición: Infobae Perú)

¿Qué es Sunedu y cuáles son sus funciones?

Sunedu, el organismo técnico adscrito al Ministerio de Educación del Perú desde su establecimiento el 5 de enero de 2015, tiene como principal responsabilidad regular y supervisar la calidad de la educación universitaria en el país. Su papel crucial incluye la autorización y, en ocasiones, la negación de licenciamientos, los cuales son esenciales para que las instituciones educativas operen legalmente en Perú.

La entidad se encarga de garantizar que las universidades cumplan con los estándares básicos de calidad y de fiscalizar el uso adecuado de recursos públicos y beneficios legales para fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes.