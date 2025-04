Cielo Berríos y los mensajes que compartía mientras estaba con Piero Quispe: “Fui quien más te quiso y más maltrataste”

Cielo Berríos y los mensajes que compartía mientras estaba con Piero Quispe. TikTok.

La relación entre Cielo Berríos y el futbolista Piero Quispe, que parecía ser sólida y estable, ha sufrido un golpe devastador después de la difusión de un escandaloso ampay. El 1 de abril, el programa ‘Magaly TV La Firme’ presentó imágenes que mostraban al jugador de la selección peruana en un encuentro en un hotel cercano al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la modelo y abogada Olenka Mejía. Este ampay, que rápidamente se viralizó, no solo sorprendió a la opinión pública, sino que también parece haber roto definitivamente la relación entre Quispe y Berríos.

El ampay que destapó la crisis

El video emitido en el programa de Magaly Medina mostraba a Piero Quispe ingresando a un hotel el 26 de marzo, donde fue recibido por Olenka Mejía. Aunque ambos intentaron minimizar el encuentro, las imágenes mostraron al futbolista aparentemente esperando en la recepción del hotel antes de dirigirse a la habitación.

Las cámaras también captaron a Mejía, quien inicialmente trató de justificar la situación diciendo que el encuentro había sido “súper espontáneo” y relacionado con “temas amicales”, pero la controversia continuó alimentándose a medida que más detalles salían a la luz.

El hecho de que Quispe estuviera en un hotel con una mujer diferente a Cielo Berríos, con quien tiene una hija de cinco meses, desató una ola de especulaciones y cuestionamientos sobre la estabilidad de su relación.

Piero, por su parte, no tardó en negar su vínculo con Olenka Mejía, aunque las imágenes no dejaban lugar a dudas. En medio de este torbellino mediático, Cielo Berríos, quien había sido una de las principales defensoras de su relación, decidió tomar medidas drásticas.

Piero Quispe y Olenka Mejía tras ser captados en hotel del aeropuerto. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Cielo Berríos elimina a Piero Quispe de sus redes sociales

Tras el escandaloso ampay, la reacción de Cielo Berríos fue tajante. A través de sus redes sociales, se pudo observar que la joven madre ya no seguía a Piero Quispe en Instagram, y además, eliminó todas las fotos que tenía con él. Este acto simbólico dejó claro que Berríos no estaba dispuesta a mantener su relación con Quispe, al menos públicamente.

Lo que llamó aún más la atención fueron los videos que Berríos compartió en su cuenta de TikTok, los cuales parecían ser mensajes dedicados a su entonces pareja. En uno de ellos, se escucha un mensaje que refleja el dolor y la frustración de Cielo.

“Y cuando se llegue el día no me pidas perdón a mí, mejor perdónate tú porque en el fondo sabes que hubo muchas cosas que yo no merecía, que fui quien más te quiso y a quien más mal trataste”. Esta frase, cargada de dolor, deja entrever que la relación ya estaba en crisis mucho antes de que el ampay fuera divulgado.

Cielo Berríos y los mensajes que compartía mientras estaba con Piero Quispe. TikTok

Cielo y sus mensajes que reflejan una relación en crisis

En otro video, Cielo Berríos compartió un mensaje aún más contundente: “Sean como JBalvin, que en su presente presume y valora a su Valentina. No como Bad Bunny, que espero perderla para presumirla en todos los álbumes que va sacando”. Este comentario parece aludir a la situación vivida con Quispe, quien, según Berríos, no supo valorar lo que tenía hasta perderlo.

Además, un tercer video dice: “Tienen a la mujer que todos quisieran y la engañan con la que todos ya tuvieron, ven como si son pendej*s”. Este mensaje parece ser una clara crítica a la actitud de Quispe, a quien, según Cielo, no solo traicionó, sino que además no supo apreciar lo que tenía. Las palabras de Berríos, junto con la eliminación de su ex pareja de sus redes sociales, parecen confirmar que la relación entre ambos había llegado a su fin, y que el ampay fue solo la gota que colmó el vaso.

Cielo Berríos y los mensajes que compartía en su tiktok mientras estaba con Piero Quispe. IG.

El silencio de Piero Quispe

Mientras Cielo Berríos tomaba una postura firme al eliminar a Piero Quispe de sus redes sociales y al compartir estos mensajes, el futbolista no ha emitido ninguna declaración pública sobre su situación sentimental. Hasta el momento, el futbolista de 23 años ha preferido mantenerse en silencio, mientras las especulaciones sobre su vida privada siguen creciendo.

Por otro lado, la versión de Olenka Mejía sobre el encuentro con Quispe ha sido respaldada por las imágenes, sumado a ello ha declarado que habría mantenido una romance en el 2002 con el seleccionado peruano.

Olenka Mejía revela que mantuvo una relación con Piero Quispe antes del ampay. IG