Sube precio de suero fisiológico debido a que Medifarma controlaba el 70% del mercado

Debido a la falta de suministro, tanto las entidades públicas como las privadas están explorando opciones de proveedores distintos. No obstante, la producción local es insuficiente para cubrir la demanda. Foto: composición Infobae Perú/Consultorio San Pablo

La reciente suspensión del suero fisiológico producido por Medifarma, que dominaba el 70% del mercado nacional, ha generado un aumento significativo en los precios de este insumo esencial en boticas y farmacias. La falta de alternativas inmediatas y la escasez resultante han llevado a que los precios se incrementen, afectando tanto a los establecimientos de salud como a los pacientes.

Debido a la escasez de suero fisiológico, los precios han comenzado a aumentar en diversas boticas y farmacias. El precio del suero de 1 litro, especialmente de marcas como Braun, ha experimentado una considerable subida. Actualmente, Infobae Perú pudo confirmar que los precios varían dependiendo de la botica, con rangos que van desde los S/ 10 hasta más de S/ 20 por litro.

Búsqueda de proveedores alternativos por falta de stock

En algunas cadenas más grandes, como Inkafarma, Mifarma o Boticas y Salud, el suero fisiológico de 250 ml se mantiene en un rango de precios más accesible, entre S/ 7 y S/ 9, pero el suministro de 1 litro se ha visto reducido o agotado en muchas de ellas.

Infobae Perú se contactó con Aly Carlos Villarroel, presidente de Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (Anabif), para tener un panorama sobre la oferta de suero fisiológico en Perú.

“Laboratorios Brawn es el segundo fabricante de sueros después de Medifarma. Ya se acabó el stock, para reponer el abastecimiento los proveedores indican que ya se agotó. Se ha preguntado a Laboratorios Brawn y ellos indican que ya no tienen stock, se acabó su producción por una sobre demanda del sector público y han quedado desabastecidos”, revela

Sobre los precios en sí, asegura que “tenemos información que en algunas zonas de comercio a nivel de sub distribuidoras, como el Centro de Lima y Capón, han subido los precios del suero”.

Frente a esta escasez, tanto el sector público como el privado están buscando proveedores alternativos. Sin embargo, la capacidad productiva nacional es limitada, con solo cuatro empresas autorizadas para fabricar suero fisiológico en el país, y dos de ellas no han realizado ventas al Estado en los últimos años. Esto obliga a recurrir a importaciones, principalmente de China, India y Brasil, lo que puede demorar la reposición de stock y aumentar los costos asociados.

Se está pensando en recurrir a importaciones para poder cubrir la demanda de suero. Foto: ATV

El riesgo de un mercado concentrado

El abogado peruano, excongresista y fundador de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, conversó con Infobae Perú sobre esta difícil situación en el sector salud. El experto comenzó su análisis cuestionando cómo se llegó a una situación en la que una sola empresa tiene tanto control sobre el mercado de suero fisiológico.

“¿Cómo hemos llegado a esta situación donde una empresa controla el 70% del abastecimiento de productos? Estamos dependiendo de una compañía para abastecer algo tan básico como suero fisiológico. Esto es peligroso con otros productos, pero lo es aún más cuando se trata de medicamentos”, mencionó.

El excongresista destacó que, si bien producir suero fisiológico no es complicado, ya que es básicamente una mezcla de agua con sal, la situación actual pone de manifiesto la fragilidad del mercado peruano: “Fabricar el suero tampoco es una cosa del otro mundo. La cosa más sencilla es agua con sal, básicamente. Pero tienes que garantizar las proporciones correctas”, explicó. Delgado enfatizó la necesidad urgente de activar mecanismos que permitan rápidamente abastecer el mercado, señalando que el sistema debe contar con contingencias que impidan la concentración extrema y la vulnerabilidad ante imprevistos.

¿Especulación de precios?

En cuanto al aumento de los precios del suero fisiológico en boticas y farmacias, Jaime Delgado señaló que esto no necesariamente se trata de especulación. “Los precios son libres. Estamos en un libre mercado”, aseguró. Si bien reconoció que la situación actual podría hacer que las boticas aprovechen la falta de productos, consideró que el gobierno no tiene la capacidad de intervenir en estos casos. “El gobierno no tiene forma de controlar eso. Ni siquiera en pandemia, cuando se procesaba el precio del oxígeno, se sancionó a nadie. Imagínate en esta circunstancia”, afirmó.

Jaime Delgado lamenta que Medifarma haya controlado el 70% del mercado del suero fisiológico. Foto: LP Derecho

Sin embargo, recalcó que “Este es un problema que se tiene que corregir rápidamente” y que “Se tiene que ver la forma de abastecer el mercado, o puede ser con importaciones rápidas de países vecinos. Se puede incentivar a que otras empresas o laboratorios puedan abastecer rápidamente el mercado”.

Medidas gubernamentales frente a la escasez de suero

César Vásquez, ministro de Salud, informó sobre la promulgación de un decreto de urgencia que autoriza el uso de ciertos lotes de suero fabricados por Medifarma. En su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, aclaró que los productos que se liberarán son aquellos que han pasado controles de calidad adicionales.

Vásquez indicó que, aunque el decreto no restituye el registro sanitario de Medifarma, permitirá el uso de los lotes que están almacenados en hospitales y cumplen con los estándares de calidad requeridos. El objetivo de esta medida es satisfacer la creciente demanda de suero, esencial en muchos procedimientos médicos, especialmente considerando que la empresa suspendida abastecía al 85% del sector público.

“Hoy debe estar saliendo un decreto de urgencia que va a permitir que se pueda usar esos lotes que están en nuestros hospitales y que han pasado doble control de calidad, y que nosotros aseguramos, al 100 %, que están en condiciones adecuadas de usar, porque la estrategia de ellos es generar una incertidumbre de desabastecimiento, retirar su producto para ponernos contra las cuerdas al gobierno y al Estado”, expresó.

Titular del Ministerio de Salud anunció decreto supremo para evitar desabastecimiento. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)