Pamela López y su fulminante reacción a carta notarial de Pamela Franco

La disputa entre Pamela López, exesposa de Christian Cueva, y la cantante cumbiambera Pamela Franco, ha tomado un giro legal. Todo comenzó cuando López hizo revelaciones sobre su relación con el futbolista en su participación en El Valor de la Verdad, programa en el que compartió detalles íntimos de su separación y de la situación que vivió junto al deportista.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por Franco, quien decidió enviarle una carta notarial para expresar su desacuerdo con los comentarios hechos sobre ella. Frente a esta situación, Pamela López ha decidido responder públicamente, dejando en claro que no se dejará amedrentar por las acusaciones y que ha delegado la gestión de este asunto en manos de sus abogados.

La influencer confirmó en una entrevista para ‘América Hoy’ que efectivamente recibió la carta notarial de parte de la cumbiambera. La todavía esposa de Cueva mostró su determinación al asegurar que, aunque no entra en detalles sobre el contenido de la carta, ha dejado todo en manos de su equipo legal.

“Sí, he recibido una carta notarial. Sin comentarios, mis abogados se van a encargar de eso. Todo lo que yo conté es verdad, es mi verdad. Ya se van a enterar. Mis abogados van a hablar del tema. Ya fue respondida”, afirmó López, dando a entender que la situación ya está bajo control y que no se someterá a presiones externas.

La madre de los hijos de Christian aseguró que sus palabras en el programa Sillón Rojo fueron completamente sinceras y reflejan su perspectiva personal de los hechos, un punto que reafirmó de manera firme.

El conflicto surgió después de que Pamela López hiciera ciertas revelaciones sobre su relación con Christian Cueva, las cuales parecían tocar aspectos delicados de su vida personal. Aunque no mencionó directamente a Franco, la actual pareja de Cueva, la cantante no tardó en percatarse de que las declaraciones la involucraban indirectamente. Ante esto, Franco optó por tomar medidas legales, enviando una carta notarial a López.

Pamela López no tardó en aclarar que, a pesar de las insinuaciones de que sus declaraciones tenían un propósito de venganza o de generar celos, no estaba interesada en jugar ese tipo de juegos. “Yo creo que a estas alturas de mi vida no tengo necesidad de sacar cachita a nadie. Me parece un acto inmaduro que piensen eso. Estoy contenta, así como me ves”, comentó la exesposa de Cueva, refiriéndose a sus recientes salidas con el cantante Paul Michael, con quien ahora se le ve públicamente en fotos y en redes sociales.

López dejó claro que su relación con Michael no tiene nada que ver con intentar provocar a Cueva o a su nueva pareja, sino que está disfrutando de una etapa de su vida en la que se siente feliz y realizada. “No lo estoy haciendo para sacar celos, estoy disfrutando de mi vida. No tengo por qué hacer esas cosas”, aseguró.

¿Qué dijo Pamela López sobre Pamela Franco en <i>El Valor de la Verdad?</i>

Pamela López participó en el estreno de El Valor de la Verdad y reveló detalles impactantes sobre su relación con Christian Cueva y su actual pareja, Pamela Franco. Durante la entrevista, López respondió 20 de las 21 preguntas, y 7 de ellas estuvieron directamente relacionadas con la cantante de cumbia.

López confirmó que Cueva estuvo con Franco mientras ella daba a luz: “Sí”, dijo. También respondió afirmativamente cuando se le preguntó si Cueva hablaba mal de Franco, refiriéndose a ella como “una cualquiera”. En cuanto a la relación de sus hijos con Franco, López fue tajante: “No”. Además, aseguró que Cueva metía a Franco en las concentraciones y que le contó Janet Barboza sobre una pérdida de embarazo de Franco.

Una de las preguntas más reveladoras fue sobre un famoso “yape” de Cueva a Franco para comprar cervezas, a lo que López también respondió afirmativamente. Finalmente, López señaló que Christian Domínguez habría sido el “paño de lágrimas” de Franco, reafirmando aún más las tensiones entre las partes involucradas.

