Magaly Medina estalla contra a Beto Ortiz por entrevista a Melissa Klug: “Parecía Andrea Llosa entrevistando a Cueva”

Magaly Medina a Melissa Klug: “No fue ‘El valor de la verdad’, el público no es ingenuo, nadie se ha tragado tu historia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

La conductora Magaly Medina este 31 de marzo apuntó directamente contra Beto Ortiz en Magaly TV La Firme por su desempeño como entrevistador en El Valor de la Verdad, donde Melissa Klug fue la invitada principal.

Fiel a su estilo frontal y sin filtro, Medina no solo desestimó la veracidad de las declaraciones de Klug, sino que también cuestionó fuertemente la pasividad del presentador de Panamericana Televisión durante la entrevista.

“Parecía Andrea Llosa entrevistando a Christian Cueva”, lanzó con ironía, comparando al periodista con su colega, en un intento por evidenciar su falta de rigurosidad.

Para Magaly, el programa fue una puesta en escena sin cuestionamientos reales. “Beto Ortiz, que es un periodista muy bueno, un buen entrevistador, parecía Andrea Llosa cuando entrevistó a Christian Cueva. No le cuestionaba nada”, dijo al inicio de su crítica, visiblemente sorprendida por el bajo nivel de confrontación con el que Ortiz dejó hablar a Klug.

En su opinión, la figura de ATV considera que el periodista simplemente la dejó explayarse, sin interrumpirla ni exigirle pruebas sobre las acusaciones que lanzó, especialmente aquellas dirigidas contra Pamela López.

La periodista no se quedó ahí y fue más allá, sugiriendo que quizás el retorno de Ortiz al formato de El Valor de la Verdad le resultó incómodo luego de su paso por el ámbito político. “No la cuestionó, no le hizo ver las contradicciones, esas explicaciones que olían tan inventadas”, comentó con firmeza.

La falta de profundidad en la entrevista, a su juicio, debilitó por completo la esencia del programa que, históricamente, se había caracterizado por sus momentos incómodos y revelaciones inesperadas.

No cree en la ‘verdad’ de Melissa Klug

En relación con el contenido de la entrevista, Magaly también se mostró completamente escéptica. Uno de los puntos más criticados fue la explicación que Melissa Klug dio sobre una frase enviada por Christian Cueva, en la que supuestamente le decía: “Esa cosita es mía”. Klug aseguró que se trataba de una referencia a una pulsera que él le había regalado, pero Medina no lo dejó pasar.

“¿Quién le va a creer? ¿Si claro, por tu esclava va a decirte: esa cosita es mía?”, exclamó incrédula. Y añadió: “¿Por qué no mostró las historias? Hay un montón de cosas que hemos descubierto”.

También se refirió a un audio que Klug presentó como supuesto respaldo de sus dichos. Para Magaly, ese material carecía totalmente de credibilidad. “El audio parecía guionado, mismo guion de la telenovela de Michelle Alexander”, expresó.

Magaly remarcó que Klug hizo graves acusaciones sin mostrar ningún tipo de evidencia. “Lo que hizo fue agarrar, sentarse ahí y tirarle barro a Pamela López. Claro, se vengó de todo lo que ella le ha dicho, pero sin pruebas, sin nada”, señaló, subrayando que Beto Ortiz no le exigió ningún respaldo a lo que estaba diciendo. “Yo no sé cómo Beto no le decía: oye, ¿pero tienes pruebas de eso? ¿Muéstrame chats, muéstrame audios?”, insistió.

Para cerrar, Magaly dejó en claro que, desde su punto de vista, Klug no logró su objetivo con la entrevista. “Si ella pretendió ir a limpiarse la cara, no lo logró”, afirmó categóricamente. Además, lanzó una advertencia sobre la inteligencia del público: “Nadie te ha creído nada, Melissa, absolutamente”, concluyó la figura de Magaly TV La Firme este 31 de marzo en ATV.

