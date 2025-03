Melissa Klug asegura vínculo entre Christian Cueva y Marisol: “Hacían muchas videollamadas, se veían a escondidas”

Melissa Klug asegura que existió un vínculo entre Christian Cueva y Marisol. (Video: El Valor de la Verdad).

En una reciente entrevista en ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug afirmó que Christian Cueva y Marisol compartían un vínculo más estrecho de lo que muchos imaginaban. “Ellos hacían muchas videollamadas, se veían a escondidas”, declaró la empresaria durante su conversación con Beto Ortiz en Panamericana TV.

Según Klug, el mediocampista de Cienciano solía expresarle su admiración por la cantante, mencionándola con frecuencia en sus conversaciones. “La mencionaba seguido, creo que le gustaba”, aseguró la empresaria. Además, sostuvo que Cueva buscaba oportunidades para encontrarse con la artista.

Revelador audio expone coqueteos entre Marisol y Christian Cueva

La polémica tomó un nuevo giro cuando Pamela López, esposa del futbolista, presentó en el programa ‘La Noche Habla’ un audio en el que Marisol relataba su relación con Cueva. En la grabación, la ‘Faraona de la cumbia’ reconoce que el deportista le extendió reiteradas invitaciones para viajar juntos, aunque ella declinó.

“Yo tenía la espinita de las conversaciones borradas. Entonces, cuando ella se me acercó el día de su cumpleaños, me dijo que quería conocerme y me repetía cada rato que el papá de mis hijos era su amigo. Me dijo: ‘Él siempre me invitó a viajar, pero yo siempre le dije que no porque era casado y que tenía que respetar a su esposa’”, relató López.

Pamela López revela conversación con Marisol donde le indica que Christian Cueva la amenazaba | El Valor de la Verdad

El testimonio de López sugiere que la relación entre su esposo y la cantante pudo haber sido más que una simple amistad, generando un debate entre los seguidores de ambos personajes.

Conversaciones privadas revelan mensajes espirituales de Marisol a Cueva

En el programa ‘Amor y Fuego’, se difundieron mensajes en los que Marisol le enviaba consejos espirituales a Christian Cueva, asegurando haber recibido una revelación divina. En sus textos, la cantante le advertía sobre el peligro de recurrir al alcohol para afrontar sus problemas.

“Cris, ora mucho, pídele a Dios que te ayude. Él me habló en mi sueño, solo fue una voz. No te olvides de Dios. Todos tus problemas tendrán solución, no te aflijas, las cosas siempre pasan por algo bueno”, escribió la artista en uno de los mensajes. Además, agregó: “La voz dijo que los problemas no se arreglan con licor, que Él te escucha cuando hables. No te desvíes, por favor”.

Estas revelaciones han avivado la controversia en el mundo del espectáculo, dividiendo opiniones entre quienes consideran que Marisol está siendo injustamente expuesta y aquellos que creen que su relación con Cueva fue más profunda de lo que ha admitido.

Marisol responde a Pamela López por contar que Christian Cueva la afanaba: “En su momento se sabrán las cosas” | América Hoy

Marisol y su mensaje a Cueva: “Si te hubiera conocido en otro momento...”

Uno de los mensajes filtrados muestra una declaración de Marisol que sugiere que, en otras circunstancias, su relación con Christian Cueva podría haber tomado un rumbo distinto. “Cris, te quiero mucho. Si te hubiera conocido en otro momento, habría luchado por hacerte feliz, pero no fue así”, se lee en uno de los textos. La respuesta del futbolista no se hizo esperar: “Lo sé, Sol, y sé la mujer que eres. También te quiero y te respeto. Quiero conocerte y darte un abrazo”.

Pese a la cercanía reflejada en los mensajes, Marisol ha insistido en que nunca cruzó límites con Cueva. “Por eso, siempre quise ser tu amiga, porque respeto los hogares”, aseguró en otra de sus respuestas.

Las recientes filtraciones han generado un gran revuelo en la farándula peruana, dejando abierta la interrogante sobre la verdadera relación que existió entre la cantante y el futbolista.