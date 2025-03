Marisol revela nuevos chats con Christian Cueva donde le confiesa que habló con Dios: "No te desvíes". | Amor y Fuego.

La cantante Marisol ha vuelto a estar en el ojo público luego de que Pamela López, esposa de Christian Cueva, confirmara en ‘El Valor de la Verdad’ que la ‘Faraona de la cumbia’ habría tenido un romance con el futbolista. A raíz de esta revelación, la intérprete generó controversia al exponer conversaciones privadas que sostuvo con el jugador de Cienciano de Cusco.

El programa ‘Amor y Fuego’, emitido este jueves 13 de marzo, continuó sacando a la luz los mensajes intercambiados entre Marisol y Christian Cueva. En estos textos, la cantante se muestra preocupada por los problemas que enfrenta el deportista y le envía un mensaje reflexivo que, según ella, provino de una revelación divina.

Rodrigo González, conductor del espacio televisivo, leyó en vivo los mensajes que evidencian el vínculo cercano entre la cantante y el futbolista. En estos intercambios, Cueva le confiesa a Marisol que atraviesa un momento complicado y que está por viajar a Perú, lo que provoca la inquietud de la artista. Ante esto, la ‘Faraona de la cumbia’ le aconseja mantener la fe y acercarse a Dios, asegurando que en un sueño recibió un mensaje celestial con indicaciones para él.

Marisol recibe críticas en las redes sociales por sus conversaciones con Christian Cueva. (Foto: Captura de IG)

Marisol le insiste a Cueva en la importancia de evitar el alcohol y de buscar soluciones a sus problemas de manera consciente. “Cris, ora mucho, pídele a Dios que te ayude. Él me habló en mi sueño, solo fue una voz. No te olvides de Dios. Todos tus problemas tendrán solución, no te aflijas, las cosas siempre pasan por algo bueno”, escribió la cantante. Además, le transmitió el mensaje que, según ella, recibió en su sueño: “La voz dijo que los problemas no se arreglan con licor, que Él te escucha cuando hables. No te desvíes, por favor”.

Los mensajes revelados en televisión han generado una ola de comentarios en la farándula peruana, ya que dejan entrever que la relación entre ambos pudo haber sido más que una simple amistad. En otra conversación filtrada, Marisol expresa sus sentimientos hacia Cueva de manera emotiva.

“Cris, te quiero mucho. Si te hubiera conocido en otro momento, habría luchado por hacerte feliz, pero no fue así”. Ante esta confesión, el futbolista respondió: “Lo sé, Sol, y sé la mujer que eres. También te quiero y te respeto. Quiero conocerte y darte un abrazo”, señaló.

Marisol y Christian Cueva se compartían cariñosos mensajes. (Foto: Captura de Willax TV)

Pese a estos mensajes de aparente complicidad, Marisol dejó en claro que siempre respetó la relación del futbolista con Pamela López. “Por eso, siempre quise ser tu amiga, porque respeto los hogares”, escribió la cantante, dando a entender que nunca habría cruzado límites con el deportista casado.

La filtración de estos mensajes ha dividido opiniones entre los seguidores de ambos personajes. Mientras algunos consideran que Marisol se ha visto afectada injustamente por la polémica, otros creen que su relación con Cueva podría haber sido más profunda de lo que ella admite. Hasta el momento, la cantante no ha brindado declaraciones adicionales sobre la controversia, aunque su actitud en redes sociales indica que busca mantenerse firme ante las críticas.