Marisol explota contra Melissa Klug por afirmar vínculo con Christian Cueva: “A mí también me han contado cosas”

Marisol explota contra Melissa Klug por afirmar vínculo con Christian Cueva: “¿Por qué me tiene que meter?” | Willax

Marisol se defendió fuerte y claro en el set de ‘Amor y Fuego’, luego de que Melissa Klug asegurara que la cantante tuvo un vínculo con Christian Cueva, que fue más allá de la amistad. En su participación en ‘El Valor de la Verdad’, la chalaca fue consultada sobre si es que conocía de la cercanía del futbolista con la cumbiambera, una situación que no fue negada por ella.

Al respecto, la prometida de Jesús Barco señaló que era confidente de Cueva, por lo que él le contaba algunas situaciones íntimas. “Ellos hacían muchas videollamadas, se veían a escondidas”, mencionó, causando sorpresa entre los televidentes. Incluso, expresó que consideraba que Cueva podía haber desarrollado un gusto por la cantante, por lo tan cercana que la sentía en las conversaciones: “La mencionaba seguido, creo que le gustaba”.

Al respecto, Marisol no se quedó callada y decidió contar su versión de los hechos. Sentada en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la intérprete de ‘Hay Niveles’ mencionó que Klug tomó con ligereza lo que sabía, sobre todo porque la base de su intervención son solo ‘dichos’.

“Si porque alguien me cuenta, especula, ¿yo voy a ir a un canal de televisión a hablar de esa persona porque me contaron sin tener pruebas? Porque para hablar de alguien hay que tener pruebas”, mencionó, advirtiendo que debía tener un aval de lo que decía.

En esa línea, mencionó también que no debería hablar sin pruebas, pues si quería defenderse pudo hacerlo de otra manera. Se molestó que hablen de ella cuando no tenía nada que ver y ni siquiera era la protagonista de alguna pregunta, por esa razón le exigió un sustento por lo que decía.

“Uno no se puede lanzar a hablar de otra persona sin tener pruebas. Si ella quiere defenderse, ha debido defenderse sola. ¿Por qué tiene que meterme a mí en esto? Que le contó, que le dijeron…¡No! aquí no se trata que me dijeron. Aquí se trata que hay que hablar con alguien con pruebas”, expresó furiosa.

En esa línea, la ‘Faraona de la Cumbia’ también desestimó la veracidad del programa por el tipo de preguntas y respuestas que han tenido. “Yo creo que ese programa no es de la verdad, es de la mentira, porque así no son las cosas”, replicó.

Marisol asegura que tiene información de Melissa Klug

Bajo la misma manera en la que Melissa Klug habló de Marisol, la cantante señaló que ella también podría hablar de la misma manera y desvelar diversas informaciones que ella también tiene en su poder. Sin embargo, hizo hincapié en que no es correcto hablar de alguien sin tener la manera de comprobarlo.

“A mí también me han contado muchas cosas de la señora, yo también sé muchas cosas de ella, de su vida, pero yo nunca me he sentado a hablar o a decir, me dijeron. Porque uno para hablar tiene que tener pruebas, no puedo hablar de alguien sin tener pruebas, es un delito”, mencionó la cantante.

Sin embargo, confesó que ella es amiga de Evelyn Vela, quien recientemente se ha distanciado de Klug, pese a haber sido muy cercanas. Respecto a esta relación amical, Marisol considera que Melissa podría tenerle una antipatía por la relación con su amiga.

Melissa Klug asegura vínculo entre Christian Cueva y Marisol: “Hacían muchas videollamadas, se veían a escondidas”.

“Yo creo que ella me tiene un poco de rencor por Evelyn, porque es mi amiga y fue amiga de ella, por algo me tiene cólera para hablar de esa manera”, mencionó también. Pese a todo, afirmó que las palabras de Klug necesitan ser probadas. “Lo que ella ha dicho, lo tiene que probar”, sentenció.