La reacción de Jesús Barco luego que Melissa Klug confesara que no es el amor de su vida en ‘El Valor de la Verdad’

Melissa Klug confiesa que Jesús Barco no es el amor de su vida. El Valor de la Verdad

En una nueva edición de El Valor de la Verdad, emitida el 30 de marzo, Melissa Klug sorprendió al revelar que no considera a Jesús Barco el amor de su vida. La declaración de la ‘Blanca de Chucuito’ causó revuelo, especialmente porque la respuesta fue respaldada por el polígrafo.

Melissa Klug se presentó nuevamente en el programa de Beto Ortiz para hablar sobre su vida privada. La empresaria fue interrogada sobre si su actual pareja, Jesús Barco, era el amor de su vida.

“Los amores de mi vida son mis hijos. Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor”, indicó la Blanca de Chucuito, en su clara intención de explicar por qué dio esa respuesta negativa para el futbolista.

Klug explicó que ella y Barco habían tenido varias conversaciones sobre este tema, y coincidieron en que el amor es algo que evoluciona con el tiempo. “Nosotros no somos el amor de nuestras vidas. Nosotros decimos que somos el ‘amor de mi alma’”, agregó.

Además, la empresaria subrayó que aunque no podía predecir el futuro, estaba contenta con lo que vivían en el presente. “Él es el amor de mi vida en estos momentos, no de mi vida...”, afirmó Melissa, aclarando que su enfoque en el amor no es absoluto ni estático.

Jesús Barco reapareció en redes tras confesiones de Melissa Klug en El Valor de la Verdad.

La publicación de Jesús Barco

Pese a las explicaciones, esta revelación fue impactante para muchos. Jesús Barco no tardó en aparecer en redes sociales. El futbolista, quien había estado ausente en sus plataformas digitales durante un tiempo, volvió recientemente, sin embargo, desactivó comentarios.

En su cuenta de Instagram, publicó: “Lunes, iniciando nueva semana con la bendición de Dios”. Aunque el mensaje no menciona directamente a Melissa ni sus confesiones, muchos interpretaron esta publicación como una forma de responder a los comentarios de la empresaria, dejando claro que no le afectan en absoluto.

Este tipo de reacciones en redes sociales tal vez es frecuente entre figuras públicas, sin embargo, en el caso de Jesús Barco, coincidió con el regreso de Melissa Klug a El Valor de la Verdad, donde contó detalles de su relación con el futbolista, confirmó que sí se escribía con una chica y la pelea que ocasionó Pamela López tras exponer conversación con Christian Cueva.

La reacción de Jesús Barco tras fuertes declaraciones de Melissa Klug. IG

¿Jesús Barco le fue infiel a Melissa Klug?

Otro de los momentos más fuertes de la entrevista de Melissa Klug fue cuando ella negó que Jesús Barco le fue infiel, sin embargo, sí le faltó el respeto. La empresaria detalló cómo una persona, identificada como Diego, se contactó con ella para informarle que poseía pruebas sobre las conversaciones de Barco con otra mujer.

Melissa Klug rápidamente encaró a su pareja. “Le pedí el teléfono y él se puso nervioso. Me dijo: ‘No hay nada’. Le pregunté por la chica que me dijeron y él me pidió que le deje explicar, pero yo exploté”, contó.

A pesar de la confrontación, Melissa Klug finalmente aceptó las disculpas de Barco. “Lo que sí había hecho era conversar, era una falta de respeto. No había más que una conversación. Le respondía. Es por eso que me pide perdón”, explicó.

