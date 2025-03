Melissa Klug expuso todos los chats que tuvo con Christian Cueva y un revelador audio en ‘El Valor de la Verdad’

Melissa Klug muestra los chats que se escribió con Christian Cueva. Panamericana TV /El Valor de la Verdad

En su participación en El Valor de la Verdad, Melissa Klug reveló detalles sobre su vínculo con el futbolista Christian Cueva, aclarando las versiones que han circulado sobre una supuesta relación entre ellos. La empresaria expuso públicamente los chats y un audio con el futbolista, desmintiendo rumores que generaron las confesiones de Pamela López.

Los chats entre Melissa Klug y Christian Cueva

Durante su participación en el programa, Melissa Klug mostró los mensajes que intercambió con Christian Cueva, revelando que las conversaciones nunca fueron amorosas o coquetas, como muchos habían especulado.

Melissa Klug fue bastante frontal al mostrar su enojo contra Pamela López, indicando que la mediática figura leyó la conversación a su conveniencia. En su participación en El Valor de la Verdad, la aún esposa de Christian Cueva indicó que encontró una sábana de conversaciones de la Blanca de Chucuito con el futbolista.

La empresaria, respondió al respecto. El primer chat mostrado data del 30 de noviembre de 2017, cuando Cueva le comentaba sobre una historia de su cuenta de Instagram. En ese entonces, Melissa Klug publicó un mensaje relacionado a que no está en edad de mendigar amistad a nadie. Ahí, Cueva escribe “agárrame entones”. Sin embargo, la influencer no respondió al instante, sino hasta el 1 de enero. “Y no te suelto”, respondió ella, indicando que se refería a su historia.

En otro chat, el 1 de diciembre, Christian Cueva le escribe: “Te adoro, mi amor. Quiero que siempre seas mía. Eres todo para mí, en serio”. Klug destacó que el futbolista tiene la habilidad de coquetear con muchas mujeres, algo que nunca se tomó tan en serio.

“Él puede querer el cielo, puede querer a la mujer que quiera”, agregó Melissa, quien un día después, 2 de diciembre, le respondió: “Siempre!!”. “No era mi prioridad responderle”, expresó sin dudar a Beto Ortiz.

Finalmente, se refirió a la comentada frase: “Esa cosita es mía o no”, la cual le escribió Christian Cueva el pasado 2 de diciembre de 2017. Melissa Klug señaló que se refería a una esclava que el futbolista le obsequió cuando coincidieron en una reunión, en el mes de junio.

“¿Crees que yo voy a subir una historia mostrando mi cosita? Él me está respondiendo a una historia”, indicó. “Esa cosita, obviamente, era de él. Yo me grabé mi historia y tenía su esclava”, explicó Klug, indicando que ahí terminó su conversación con Cueva a través de Instagram.

A pesar de las especulaciones y rumores que afirmaban la existencia de una extensa serie de chats entre ellos, Melissa Klug dejó claro que eso no era cierto. “No habló de la sábana de conversaciones porque no le convenía, solo mostró una conversación. No hay videollamadas o conversación fluida”, explicó. La empresaria reafirmó que las interacciones que tuvo con Christian Cueva fueron siempre superficiales y sin ninguna intención amorosa.

Un revelador audio entre Melissa Klug y Christian Cueva

En otro momento, y después de contar que su relación con Christian Cueva ya era más de confidentes, Melissa Klug se refirió a la cartera que le regaló el futbolista. La influencer señaló que este detalle no fue con fin amoroso, sino de ‘patas’. Incluso, entre risas, contó que fue ella quien se lo pidió. Sin ningún problema, entregó el audio de aquel momento a la producción del programa.

En la grabación, el futbolista la saluda por su cumpleaños, algo que Melissa Klug interpretó como una muestra de su amistad. “Soplona, feliz cumpleaños. 34 cheques, ya estás tía. Espero que la pases bien, al lado de los tuyos, de tu gente (...) te mando un beso y un abrazo soplona, cuídate mucho”, se le escucha decir a Cueva.

Ante ello, una ‘alegrona’ Melissa le responde: “Gracias soplón por el saludo. Viejo estás tú, tus calzoncillos. Mi regalo”. Cueva continuó con la conversación diciéndole que no tenía mucho dinero, pero vería la forma de hacerle llegar su obsequio. “Humildemente mi carterita. Ya sé que estás aguja, pero humildemente, pues”, bromeó la empresaria.

Melissa Klug indicó que este audio muestra una conversación de amigos, donde incluso, se hablan con lisuras. La influencer señaló que después de meses, el futbolista le hizo llegar su cartera Louis Vuitton.

Melissa Klug confirma el coqueteo de Christian Cueva

En la misma emisión, Melissa Klug no dudó en confirmar que Christian Cueva sí le coqueteaba, pero aclaró que no solo lo hacía con ella, sino con otras mujeres. A pesar de esta confirmación, la pareja de Jes´+us Barco remarcó que nunca le siguió el juego al futbolista, pues sus conversaciones eran cortantes y sin mayores implicaciones.

“Yo no tengo una foto con la camiseta de él en un hotel. ¿Dónde está la sábana que dice la señora (Pamela López) con él? Si ella tiene esas conversaciones, ¿por qué no lo saca? Porque no le conviene. Su fijación es hacia mí”, aclaró Klug, refiriéndose a las acusaciones de una supuesta relación con el futbolista.

Con estas declaraciones, la empresaria intentó desmentir el rumor de un romance entre ella y ‘Aladino’, dejando claro que todo fue una simple amistad.

