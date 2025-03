Michelle Alexander y su duro comentario contra las novelas de Latina: "No les va bien". | TikTok.

Michelle Alexander continúa apostando por la ficción nacional con su nueva producción titulada ‘Eres mi sangre’. Durante una reciente conferencia de prensa, la reconocida productora fue consultada sobre las telenovelas de la competencia, en particular las de Latina, como ‘Pituca sin lucas’ y ‘Pobre novio’.

La fundadora de Del Barrio Producciones se mostró abierta a que otros canales realicen ficciones, destacando la importancia de que más productoras apuesten por este formato. Sin embargo, no dudó en señalar que los resultados de las producciones de Latina no han sido los mejores en términos de audiencia. “Lamentablemente, no les va bien”, comentó, haciendo referencia a la recepción del público y al desempeño de dichas telenovelas en el rating.

A pesar de ello, Alexander manifestó su entusiasmo por el esfuerzo de Latina en seguir creando novelas y alentó a que otros canales se sumen a esta iniciativa. “Yo estoy feliz de la vida de que Latina haga novelas, que se sigan haciendo novelas. Ojalá que Panamericana y ATV puedan hacer porque es maravilloso que Latina siga haciendo estas producciones”, expresó, dejando en claro su apoyo a la producción de contenido nacional.

Michelle Alexander comentó que sus inicios en la pantalla chica fue en una ficción de Lucho Llosa.

Asimismo, la productora recalcó la importancia de impulsar la ficción nacional para fortalecer la industria audiovisual del país. Según ella, mientras más producciones nacionales existan, todos los involucrados en el sector se beneficiarán, promoviendo así el desarrollo del talento local y la generación de más oportunidades laborales dentro de la televisión peruana.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de incursionar en programas de entretenimiento, Michelle Alexander adelantó que su productora está trabajando en un nuevo proyecto. Sin embargo, no confirmó si este será emitido por América Televisión, canal con el que ha trabajado de manera constante.

“No voy a dejar de hacer ficciones, pero estamos trabajando en un proyecto porque vamos a ampliar nuestro horario. Es un show de entretenimiento, estamos viendo”, declaró, generando gran expectativa entre los seguidores de sus producciones.

‘Pobre Novio’ será la nueva telenovela de Latina TV, según Ric La Torre.

Michelle Alexander incursiona en el cine

Michelle Alexander, líder de Del Barrio Producciones, continúa innovando en la industria audiovisual peruana. Tras un exitoso 2024 con producciones televisivas de gran acogida, la productora está lista para dar un gran paso en su trayectoria: la realización de su primer largometraje. Con este proyecto cinematográfico, la empresa busca diversificar su contenido y consolidarse en nuevos espacios dentro del entretenimiento.

El largometraje, que representa la incursión de Del Barrio Producciones en el cine, ya se encuentra en etapa de preproducción y su rodaje está programado para marzo de 2025, según detalló Hugo Cayo. La expectativa en el sector es alta, ya que este proyecto marcará un hito en la historia de la productora, conocida por su éxito en la televisión peruana.

Además, para el 2025, Michelle Alexander también apostará por una telenovela inspirada en la gastronomía peruana, que promete rendir homenaje a la cultura y tradiciones culinarias del país. Con estas nuevas propuestas, la productora reafirma su compromiso con la innovación y la creación de contenido de calidad, explorando nuevos formatos para seguir cautivando a la audiencia.