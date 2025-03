Extorsiones en Lima llevan a la quiebra a negocios y otros invierten hasta US$10 mil en seguridad

Martín Vizcarra admite que se volvería a vacunar, confía en que será elegido presidente y no descarta a Harvey Colchado en Perú Primero En entrevista con Infobae Perú, el vacado expresidente se refirió a su situación legal, política y electoral. Aunque confía en ser parte de las próximas Elecciones 2026, no descarta otras posibilidades como su hermano Mario Vizcarra. Sobre sus futuros contrincantes, aseguró que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga no son un problema