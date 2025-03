“Veo un celular ahí, no hay nadie, me lo llevo”: gerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo justifica a ladrón de dron

Crédito de video: Réplica Noticias Trujillo

Se han revelado nuevos detalles sobre la controversial desaparición de un dron utilizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para patrullar ‘zonas rojas’ de la ciudad. César Campaña, gerente de Seguridad Ciudadana de la MPT, aclaró que el dispositivo, cuyo valor se estima en 15.000 soles, fue recogido por un vehículo que pasó por la zona después de que el dron cayera al suelo. Al ser cuestionado por los medios de comunicación locales sobre la desaparición del equipo, Campaña llamó la atención con una frase que parece justificar al ladrón.

“Yo voy por la calle. Veo un celular ahí, no hay nadie. Me lo llevo. Y no significa que esté ni hurtando, ni robando, porque lo he encontrado en la vía pública, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ha ocurrido. Las investigaciones nos llevarán a determinar si es que hubo negligencia y las responsabilidades que correspondan”, afirmó Campaña en declaraciones a los medios.

Según el gerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo, el incidente ocurrió cuando el dron dejó de recibir señal mientras era operado desde la central de monitoreo de la Municipalidad. La pérdida de señal hizo que el dispositivo cayera a tierra y, según las autoridades, un vehículo recogió el equipo sin que hubiera una intervención agresiva. Por ello, el gerente clasificó este delito como un hurto y no un robo:

“Ha pasado un vehículo. Aviso, el dron lo ha levantado y se lo ha llevado. Eso es lo que ha ocurrido. Robo es que lo está operando el pata y se lo arrancho, se lo quito, porque el robo implica violencia, ¿verdad? En todo caso, ha sido hasta un hurto”.

Controversial robo del dron de vigilancia

Como se recuerda, el 24 de marzo de 2025, la Municipalidad de Trujillo había informado sobre el robo de uno de sus drones de vigilancia mientras realizaba labores de monitoreo en una de las zonas más conflictivas de la ciudad. El dispositivo, equipado con cámara infrarroja y un sistema de geolocalización, fue sustraído en la intersección de la calle Pedro Muñiz con la avenida Roma. A pesar de la clasificación posterior del incidente como un hurto, inicialmente, la municipalidad denunció públicamente el robo y exigió la devolución inmediata del equipo, advirtiendo que se tomarían acciones legales si no se restituía el dron.

Horas después, el comunicado fue eliminado sin ninguna explicación, lo que levantó más dudas sobre la gestión de la situación por parte de las autoridades locales. Este dispositivo formaba parte de un esfuerzo mayor de la MPT para fortalecer la seguridad en la ciudad, utilizando drones con tecnología avanzada para realizar patrullajes aéreos y monitorear áreas de alta criminalidad.

Los drones, operados en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron adquiridos para brindar apoyo en la vigilancia aérea, dotando a las autoridades de una herramienta adicional para combatir la creciente delincuencia. Sin embargo, el robo de uno de estos equipos ha puesto en tela de juicio la efectividad del sistema y la capacidad de respuesta ante la creciente ola de inseguridad en la ciudad.

¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto en la ley peruana?

En la legislación peruana, la diferencia entre hurto y robo radica en la presencia o ausencia de violencia o amenazas hacia la víctima. El hurto se configura cuando una persona se apodera de un bien ajeno sin el consentimiento de su propietario, pero sin que exista violencia o amenaza. Este delito afecta solo al patrimonio de la víctima. Por ejemplo, si un ladrón toma una billetera de un bolso sin que la persona se dé cuenta, se trataría de un hurto. La pena por hurto simple varía entre 1 a 3 años de prisión, siempre que el valor de lo sustraído sea mayor a la remuneración mínima vital, es decir, 850 soles.

En cambio, el robo involucra no solo la sustracción de bienes, sino el uso de violencia o la amenaza de violencia para obtener el objeto de la víctima. En este caso, el delito afecta tanto al patrimonio de la persona como a su integridad física o psicológica. Un ejemplo clásico sería cuando un sujeto empuja a una persona para arrebatarle su celular, empleando fuerza para obtenerlo. La pena por robo simple es más severa que la del hurto, y va desde 3 hasta 8 años de prisión, pudiendo ampliarse en casos de robo agravado.

Es importante destacar que, en situaciones donde no haya violencia ni amenaza, pero el valor del bien sustraído sea inferior a los 850 soles, se consideraría una falta contra el patrimonio, sancionada con penas más leves, como la prestación de servicios a la comunidad o multas. Sin embargo, si esta falta se repite de manera habitual, se puede calificar como hurto, con la pena correspondiente.