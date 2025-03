Polémica en FPF contra la Conar: árbitros no han recibido pago de honorarios en lo que va del Torneo Apertura 2025

La Federación Peruana de Fútbol vuelve a estar en el ojo de tormenta luego de conocerse que no le han pagado el sueldo a los árbitros en lo que va del Torneo Apertura 2025, es decir no han recibido sus honorarios tras dos meses de haber iniciado la Liga 1. Esto generó muchos cuestionamientos contra la entidad que preside Agustín Lozano en las redes sociales.

RPP reveló de que no solo les debe sus haberes a los jueces sino también los viáticos y también se le debe al representante de la Conar en el directorio de la FPF. La Comisión Nacional de Árbitros no habría recibido ninguna respuesta por parte del máximo ente del balompié nacional.

“FPF no ha pagado a los árbitros sus honorarios en lo que va del Torneo Apertura. Tampoco les abonó aún los viáticos de los partidos dirigidos. Hasta el momento no se ha dado una solución de la CONAR ni de la representante que tienen en la Junta Directiva de la FPF”, informó Kevin Pacheco a través de su cuenta ‘X’.

Además, el periodista deportivo agregó de que la Federación reconoció la deuda, pero se defendió al mencionar de que el retraso se debió a que la Conar no ha presentado los recibos correspondientes, y sin ese documento no puede realizar los depósitos.

“FPF ha reconocido retraso, pero señalan que CONAR recién entregó los recibos de pago la semana pasada. Por su parte, CONAR ha manifestado que no entregaron los recibos antes, debido a que algunos árbitros “emitieron sus recibos con errores””, añadió Pacheco.

Todo este asunto ha generado mucha incertidumbre y muchos hinchas se preguntan si los ‘hombres de negro’ saldrán a dirigir la jornada 6 que arranca hoy, jueves 27 de marzo, con el duelo entre Comerciantes Unidos vs Atlético Grau. Hasta el momento, la FPF no se ha pronunciado al respecto y tampoco la Conar, se espera de que haya un comunicado en las próximas horas.

Terna arbitral para la fecha 6 del Torneo Apertura 2025

Se conoció la programación de los árbitros para la jornada que iniciará hoy, jueves 27 de marzo, donde se determinó de que Augusto Menéndez sea el juez principal en el Universitario vs Sport Huancayo en el estadio Monumental. Kevin Ortega estará a cargo del ADT vs Alianza Lima en Tarma y Cristhian Santos hará lo suyo en el Sporting Cristal vs Deportivo Binacional en el recinto del Alberto Gallardo.

La programación arbitral para los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

¿Cómo se jugará la fecha 6 del Torneo Apertura 2025?

Jueves 27 de marzo

- Comerciantes Unidos vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max)

- Ayacucho FC vs Melgar (15:30 horas / estadio Municipal de Huanta / L1 Max)

Viernes 28 de marzo

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max)

- Universitario vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Monumental de Ate / GOLPERU)

Sábado 29 de marzo

- ADT vs Alianza Lima (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max)

- Sporting Cristal vs Deportivo Binacional (15:30 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max)

- Deportivo Garcilaso vs Sport Boys (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max)

Domingo 30 de marzo

- Los Chankas vs Alianza Universidad (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max)

- Juan Pablo II vs UTC (15:30 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max)

Descansa: Cienciano.

