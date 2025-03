Alejandra Baigorria deja en claro que Said Palao siempre respetó a Macarena Vélez: “Él cumplió hasta el último minuto”

En medio de la preparación de su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria ha salido al paso para desmentir las recientes declaraciones de Macarena Vélez, quien aseguró que su relación terminó debido a conflictos relacionados con la paternidad y a la posterior relación del chico reality con la empresaria.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, La popular ‘Blanca de Chucuito’ refutó las afirmaciones de la exmodelo, destacando que su futuro esposo siempre cumplió con sus responsabilidades durante su relación. “Said cumplió con todas las cosas que tenía que cumplir con ella hasta el último minuto, y que ella trate de dejarlo de esa manera, creo que es un poco incorrecto”, expresó. Además, enfatizó que tanto ella como las familias involucradas conocen la verdadera historia y sugirió que es importante reconocer cuando uno se equivoca.

Por otro lado, Macarena Vélez ha desmentido las declaraciones de Alejandra Baigorria, afirmando que fue la empresaria quien la bloqueó en redes sociales tras iniciar su relación con Said Palao. “Me bloqueó de Instagram... Lo peor de todo es que ella dio a entender que yo fui y yo no hice nada”, comentó la exchica reality, resaltando su sorpresa por la actitud de la empresaria.

Alejandra Baigorria hace advertencia a Macarena Vélez. Captura de TV- Amor y Fuego.

Mientras tanto, la madre de Said Palao, María Rosa Castro, ha anunciado su pronta llegada al Perú para participar en los últimos preparativos de la boda de su hijo. “Llego prontito”, escribió en sus redes sociales, compartiendo su entusiasmo por el próximo enlace.

A pesar de las diferencias y declaraciones cruzadas, Alejandra Baigorria y Said Palao mantienen firme su decisión de casarse. La empresaria ha compartido en sus redes avances de los preparativos, demostrando su emoción por este nuevo capítulo en su vida. “Te esperamos para los últimos preparativos mi bella suegrita”, escribió Baigorria en una publicación dedicada a su futura suegra.

Este cruce de declaraciones ha captado la atención de seguidores y medios, quienes especulan sobre las posibles repercusiones en la relación entre la empresaria y Vélez, así como en la dinámica familiar con Palao. Sin embargo, ambos protagonistas parecen decididos a seguir adelante con sus planes, enfocándose en su futuro juntos.

Alejandra Baigorria revela que ya tiene planes de tener un hijo con Said Palao. América Tv.

Alejandra Baigorria le manda advertencia a Macarena Vélez

Alejandra Baigorria expresó su comprensión hacia Macarena Vélez, pero también advirtió sobre la importancia de asumir las consecuencias de sus palabras y acciones. En una entrevista, Baigorria destacó que, aunque se solidariza con la situación de Vélez, no puede permitir que se ataque a Said Palao, una persona que ella considera valiosa. “Me solidarizo con ella, pero sí espero que asuma su responsabilidad de lo que ha dicho y ha hecho porque hay una familia detrás de Said. Es una persona que tiene muchos valores y ha sido educado por una madre que le duele escuchar todo esto”, manifestó.

A pesar de la tensión entre ambas, la empresaria dejó claro su firme postura ante la situación. En un tono firme, le advirtió a Vélez que no permitirá más ataques a Palao. “Créeme que con lo que yo sé y con la lengua que me manejo podría crear una bomba nuclear. Pero no lo voy a hacer porque me solidarizo con ella”, declaró, sugiriendo que tiene información sensible que podría perjudicar a Vélez, pero que prefiere no usarla para no escalar aún más el conflicto.

Alejandra Baigorria dejó entrever que, aunque está dispuesta a brindar su apoyo y solidaridad, también se siente obligada a defender a su pareja y su familia. La advertencia que hizo la ‘Gringa de Gamarra’ a Vélez muestra su disposición a mantener la paz, pero también a proteger lo que considera justo, sin recurrir a ataques destructivos, aunque se vea provocada.