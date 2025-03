Elecciones 2026: Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra el partido político al que pertenece Carlos Álvarez

Fiscalía inició diligencias para declarar la ilegalidad del partido en el que militar Carlos Álvarez. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Fiscalía inició una investigación preliminar para determinar la legalidad del partido político País para Todos, al cual pertenece el humorista Carlos Álvarez. Esta diligencia podría truncar su participación en las próximas elecciones generales de 2026, como sucedió recientemente con otros movimientos políticos. El proceso fue impulsado por una denuncia presentada por Javier Sulca Cáceres, exmilitante de A. N. T. A. U. R. O.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inició diligencias preliminares para analizar la viabilidad de una denuncia interpuesta por Sulca Cáceres, quien busca que se declare ilegal al partido País para Todos. En su denuncia, Sulca argumenta que las expresiones del artista cómico en diversas intervenciones públicas podrían incitar a actos contrarios a la ley. El caso se está llevando en el Área de Enriquecimiento Ilícitos y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.

Javier Sulca Cáceres, condenado a 16 años de prisión por su participación en el ‘Andahuaylazo’, considera que los discursos de Álvarez podrían incurrir en las mismas transgresiones que llevaron a la disolución de A. N. T. A. U. R. O., movimiento político que fue disuelto este año por la Corte Suprema debido a la naturaleza antidemocrática de su líder, Antauro Humala. En ese sentido, Sulca indica que las posturas expresadas por el cómico son incompatibles con los principios democráticos y constitucionales que rigen en el país.

Javier Sulca Cáceres, exmilitante del partido A.N.T.A.U.R.O. denunció al partido al que pertecene Carlos Álvarez. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/ Huanca York Times)

Presuntas declaraciones de Carlos Álvarez

Según informó el diario Perú 21, la disposición fiscal emitida el 19 de marzo señala que el denunciante cuestiona los discursos públicos del artista. En dichos discursos, Álvarez habría expresado su apoyo a medidas extremas y mostró rechazo hacia diversas instituciones del Estado.

“Habría manifestado que a los violadores menores de edad se le debe aplicar la pena de muerte, que se debe expulsar a los ciudadanos extranjeros, que no está de acuerdo con la Corte Interamericana de San José, que no está de acuerdo con que se indemnice a los terroristas y se mantenga a los presos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos defiende a los terroristas y delincuentes, para luego terminar diciendo que se debe imponer la pena de muerte y amenaza con tomar la justicia por mano propia si las autoridades no hacen nada al respecto”, see lee.

Carlos Álvarez pasará de imitar a políticos a formar parte de la clase política si confirma su postulación a la presidencia.

Disolución de A. N. T. A. U. R. O.

Como se recuerda, el partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) que era representado por Antauro Humala, fue delarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia de Perú.

El fallo determinó que al hermano del expresidente Ollanta Humala, mantenía un discurso y un plan de gobierno claramente antidemocráticos, lo que vulneraba el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.

En enero del 2025, por unanimidad, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema rechazó la apelación interpuesta por el partido vinculado a Antauro Humala y confirmó en todos sus extremos el fallo de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, por lo que ratificó la ilegalidad de la organización política. Además, el tribunal en primera instancia también había ordenado la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el cierre de todos sus locales partidarios una vez que la decisión quede firme.

Poder Judicial declaró 'ilegal' partido A.N.T.A.U.R.O y ordena su disolución. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

Dina Boluarte convocó a elecciones generales 2026

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el 25 de marzo la convocatoria a elecciones generales en Perú, que se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026. Este anuncio fue realizado en un mensaje a la Nación desde el Palacio de Gobierno, en presencia de los principales representantes del sistema electoral del país. Entre ellos se encontraban el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo; el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.

La jefa de Estado recordó que los peruanos y peruanas elegirán al próximo mandatario, diputados, senadores y parlamentarios andinos. (Fuente: Canal N)

Durante su intervención, la presidenta Boluarte destacó la importancia de este proceso electoral, reafirmando su compromiso con la democracia y la transparencia en el marco de un proceso electoral limpio y legítimo. Aseguró que las elecciones se desarrollarán en un ambiente de total legalidad, con el objetivo de fortalecer la confianza del pueblo peruano en sus instituciones y promover la estabilidad política en el país.