Estaba de fiesta y la capturaron: ‘La Mami’ captaba y entrenaba ‘burriers’ para enviar droga a Europa

Yasmín Juliana Ramos Muñoz, alias ‘La Mami’ fue acusada de captar y entrenar ‘burriers’ para enviar droga a Europa. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/)

Luego de tres años tras sus pasos, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Yasmín Juliana Ramos Muñoz (41), alias ‘La Mami’, una mujer acusada por haber captado y entrenado a ‘burriers’ para llevar droga desde Perú hasta España y otras partes de Europa usando como paso el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La captura se realizó en un operativo conjunto que incluyó a agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Fiscalía. Ramos Muñoz se encontraba en su domicilio, donde se estaba realizando una fiesta.

La orden de captura en su contra se encontraba activa desde el año 2022, cuando una mujer, quien fue detenida en el aeropuerto con un cargamento de droga, la señaló como la persona que se contactó con ella para realizar este ‘trabajo’.

La mujer que acusó a ‘La Mami’ operó “ingiriendo cápsulas y adhiriéndolas a su cuerpo para que no sean percibidas por los elementos de control”, indicaron los representantes de la PNP a Panamericana.

Solo en el mes de mayo, la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú indicó que se intervino a 17 burriers que intentaban llevar droga a Europa. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Por otro lado, uno de los agentes del Escuadrón Verde de la PNP indicó que Ramos tendría comunicación con una persona en España, quien sería su expareja, y que sería importante para la logística de esta operación internacional.

Usó el DNI de su hermana para evitar la captura

Durante la intervención al domicilio de Ramos Muñoz, ‘La Mami’ intentó negar los cargos en su contra y afirmó que no se iría junto a la Policía. Sin embargo, al solicitarle que se identifique con su documento de identidad, entregó el DNI de su hermana, lo que aumentó las sospechas de la PNP sobre su presunta culpabilidad.

“Al momento que la capturamos no acepta su delito, pero al momento que hay elementos de convicción y por haberse identificado con un DNI que no le corresponde, da luces de que ya sabía que estaba siendo perseguida por este delito”, indicó

Incluso luego de ser trasladada a la comisaría, negó haber estado vinculada al tráfico de drogas en cualquier modalidad y dijo que fue sindicada por venganza.

“Yo he tenido una requisitoria del 2022 de una chica que por venganza me sindicó (...) me nombró porque esta persona intentó pasar droga a España e indicó que yo le había dado esas cosas. Yo no sabía nada. Estoy bloqueada por tantas cosas que están pasando (...)”, afirmó ‘La Mami’ en su declaración a la PNP.

Yasmín Juliana Ramos Muñoz, alias ‘La Mami’ fue acusada de captar y entrenar ‘burriers’ para enviar droga a Europa. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/)

Más de una tonelada de droga en el aeropuerto

Solo durante el año 2024, se detuvo a 166 personas que intentaron sacar droga -particularmente cocaína- hacia destinos en Europa y Asia, según informes de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) que fueron difundidos por Cuarto Poder

Los modos de operar de las personas detenidas para camuflar sus cargamentos se concentraba en esconder las sustancias ilegales en prendas de vestir, elementos de plástico moldeado e incluso ingeridas en cápsulas.

El equipo antidrogas del Jorge Chávez opera principalmente de manera encubierta. Los agentes se mezclan entre los pasajeros en las salas de embarque e identifican comportamientos sospechosos.

Una vez seleccionados, los pasajeros son sometidos a inspecciones adicionales, que incluyen el uso de escáneres corporales, inspecciones manuales del equipaje y análisis de sustancias con reactivos químicos.