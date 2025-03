Poder Judicial rechaza impedimento de salida del país contra Julio Demartini por caso Qali Warma

La Fiscalía acusa a Julio Demartini de ser presunto autor del delito de negociación incompatible

El Poder Judicial declaró infundado el pedido del Ministerio Público para imponer un impedimento de salida del país contra Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). La solicitud se presentó en el marco de la investigación que se sigue en su contra por su presunta vinculación con una red de corrupción en el extinto programa Qali Warma, actualmente conocido como “Wasi Mikuna”.

La Fiscalía había solicitado esta medida el 25 de febrero, luego de que se conociera que Demartini era uno de los nombres mencionados para ser nombrado embajador en el Vaticano. Durante la audiencia, el exministro negó su intención de abandonar el país y, para demostrarlo, reveló que había sido contratado como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Según el contrato, al que accedió Infobae Perú, Demartini comenzó a trabajar en el Mincetur el 3 de marzo, un día antes de la audiencia que trataría su impedimento de salida.

En su resolución, el juez Juan Carlos Checkley consideró que no existía peligro de fuga y, por lo tanto, declaró infundado el requerimiento de la Fiscalía. La defensa presentó pruebas que acreditaban los arraigos de Demartini, como su vínculo laboral con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como otros documentos oficiales, lo que refutó la hipótesis.

Resolución del juez Juan Carlos Checkley que declara infundado pedido del Ministerio Público.

El Ministerio Público acusa a Julio Demartini de ser presunto autor del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Se le imputa por haberse favorecido con contratos para la empresa Gambrinus Werner Riepl Wahl, con el fin de que esta proveyera alimentos al programa Qali Warma durante el 2025.

Además, la Fiscalía señala que Demartini está siendo procesado por otros delitos, incluyendo obstrucción a la justicia. Esta acusación se basa en el testimonio de Carlos Guillén, aspirante a colaborador eficaz, quien se reunió con Noemí Alvarado y le ofreció puestos de trabajo en el Estado a cambio de información sobre el caso Qali Warma. Demartini fue vinculado a estos hechos, ya que Guillén le aseguró a Alvarado que hablaba en su representación.

Julio Demartini - MIDIS - Qali Warma

Argumentos del juez para rechazar impedimento de salida

El juez que evaluó el caso de Julio Demartini Montes rechazó el requerimiento de impedimento de salida del país, argumentando que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para justificar la medida. En primer lugar, consideró que no había pruebas claras de la presunta comisión del delito de negociación incompatible, ya que la acusación se basaba principalmente en la declaración de un colaborador eficaz, cuya información no demostraba un vínculo directo entre Demartini y la empresa Gambrinus.

Además, el juez señaló que no se había probado un daño tangible, ya que el Ministerio de Inclusión Social (MIDIS) confirmó que Gambrinus no contrató con el Estado en los años 2024 y 2025.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, el juez determinó que la restricción al derecho de libre tránsito no estaba adecuadamente respaldada por los elementos de prueba presentados y que no se había demostrado un peligro de fuga significativo. Aunque la Fiscalía mencionó la posibilidad de que Julio Demartini fuera nombrado embajador, el juez concluyó que no existían indicios sólidos de que el exministro estuviera planeando abandonar el país, especialmente considerando su reciente contrato con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En entrevista con Infobae Perú, el abogado de Demartini, Fernando Silva, señaló que el requerimiento de la Fiscalía sería desestimado. Además, sostuvo que la investigación en curso forma parte de una estrategia de la Fiscalía para llegar a la presidenta Dina Boluarte. Cabe destacar que el exministro ha denunciado que las investigaciones en su contra son una represalia por los cambios que implementó en Qali Warma durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.