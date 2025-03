Alejandra Baigorria confirma su regreso a Lima tras anuncio de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’

Alejandra Baigorria regresa al Perú tras viaje a China | Instagram/@alejandrabaigorria

Alejandra Baigorria se encuentra en medio de una controversia tras el anuncio de que Macarena Vélez, expareja de Said Palao, será una de las invitadas de la nueva temporada de ‘El Valor de la Verdad’. El programa, conducido por Beto Ortiz, se emitirá este domingo 23 de marzo a las 10 p.m. en Panamericana TV, y las revelaciones que hará la exchica reality sobre su vida personal prometen generar un gran revuelo.

El primer avance promocional de la edición del programa mostró algunas de las intensas preguntas que Vélez deberá responder, entre ellas, “¿Le contabas a Alejandra Baigorria tus problemas con Said Palao?”, lo que ha puesto en alerta a la empresaria. Las revelaciones de Macarena podrían poner en peligro la relación de Said Palao y Alejandra Baigorria, quienes pronto pasarán por el altar.

A raíz de este anuncio, la excompetidora de ‘Esto es Guerra’, quien se encontraba de viaje en China por motivos laborales, no tardó en reaccionar. A través de sus historias en Instagram, la empresaria compartió imágenes de sus maletas y confirmó que regresará a Lima antes de la emisión de ‘El Valor de la Verdad’.

Alejandra Baigorria confirma su regreso a Lima | Instagram/alejandrabaigorria

“Miren estas son mis maletas para regresarme a Lima de China, ¿me dejarán entrar? Son gigantes, así que ¡nos vamos!” expresó Baigorria, dejando claro su intención de estar presente ante lo que se avecina.

Las revelaciones de Macarena Vélez en ‘El Valor de la Verdad’ están siendo esperadas con gran expectación, sobre todo debido a la tensión que generan las preguntas sobre la relación de la modelo con Said Palao, quien hoy está comprometido con Alejandra Baigorria. El impacto de estas respuestas podría cambiar la dinámica entre los involucrados, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la televisión peruana en las últimas semanas.

¿Por qué se separaron Macarena Vélez y Said Palao?

Said Palao y Macarena Vélez iniciaron su relación en 2015, cuando ambos formaban parte del reality ‘Combate’. Durante su noviazgo, vivieron varias dificultades, marcadas por discusiones públicas y conflictos en redes sociales. En 2019, decidieron separarse definitivamente.

En una entrevista con ‘Día D’, Macarena Vélez reveló que Said Palao, competidor de judo, la dejó en un momento muy complicado de su vida, relacionado con el caso de agresión sexual que vivió con Adolfo Bazán. “Perdí mi trabajo, estoy soltera y no la paso bien. No tengo ganas de salir a la calle (...) No busco hacer un show de esto, no me interesa”, explicó la ex chica reality.

Said Palao, por su parte, negó las acusaciones de infidelidad y describió a su agresor como una “vergüenza de hombre”.

Said Palao y Macarena Vélez rehicieron sus vidas tras su ruptura.

Después de la ruptura, Said Palao fue vinculado sentimentalmente con Alejandra Baigorria, y con el tiempo su relación se consolidó, convirtiéndose en una de las parejas más estables del entretenimiento peruano. Mientras tanto, Macarena Vélez ha retomado su vida amorosa con Juan Ichazo, quien la acompañó en las grabaciones de ‘El Valor de la Verdad’.

¿Cuándo se casan Said Palao y Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria y Said Palao están cada vez más cerca de su gran día. Aunque la fecha de su boda se ha confirmado para el 26 de abril, aún no se han enviado las invitaciones. Así lo aclaró el deportista, quien explicó que aún no han distribuido los partes matrimoniales, lo que significa que la información no está completamente oficializada.

“Aún ni siquiera hemos dado los partes, entonces tampoco es que tengan fecha. O sea, no hay no hay cómo, porque no hemos soltado ni un parte a nadie, o sea, esa información está totalmente clarificada (…) Entonces, sí, claro, una vez que se envía los partes, ya da igual, ¿no?”, expresó para ‘América Espectáculos’.

Said Palao habla de sus planes con Alejandra Baigorria.