Christian Yaipén revela las extremas medidas de seguridad que tomaron por las extorsiones: “Tocamos con francotiradores”

Christian Yaipén revela las medidas de seguridad que tomaron frente a extorsiones: “Tocamos con francotiradores” | Latina

Durante el velatorio de Paul Flores, vocalista de ‘Armonía 10′, Andy y Christian Yaipén se hicieron presentes y aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades ante la creciente ola de extorsiones contra los artistas. El líder del Grupo 5 tomó la palabra y contó que viven con el temor de salir y no volver a casa, por ello esperan que los gobernantes tomen acción inmediata.

En su descargo, el menor de los Yaipén contó que han tenido que redoblar la seguridad a raíz de estas amenazas. Reveló que en la actualidad, las agrupaciones musicales no solo tiene la misma seguridad de antes, sino que llevan a personas con armamento largo para responder directamente en caso de que quieran atentar contra su vida.

“Todas las agrupaciones de cumbia van con escoltas con ametralladoras, con armamento largo, con todo para estar a defensa de (los delincuentes)”, expresó al inicio, evidentemente indignado.

Expresó que, por su seguridad, han tenido que tomar esas decisiones, incluso cuando la gente menciona que seguramente ellos mismos no se cuidan, confiesa que se ha convertido en una pesadilla tomar este tipo de decisiones. En cada traslado temen que pueda empezar una balacera de un momento a otro.

Christian Yaipén revela las medidas de seguridad que tomaron frente a extorsiones: “Tocamos con francotiradores”. (Latina)

“Eso no debería pasar. Leía comentarios que decía que las orquestas de cumbia deberían tener su seguridad. Toda la vida hemos caminado con seguridades, pero nunca como si fuéramos de frente a matar, eso ya no está bien. No está bien salir y no saber que va a empezar una balacera en el trayecto”, agregó en su discurso.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que revelara que, su temor es tan grande y la precaución que toman ha llegado al punto de contratar francotiradores que los resguardan en pleno show. “Hemos llegado a tocar hasta, arriba de los andamios, con francotiradores, esa cosa es vergonzosa”, mencionó para llamar a hacer algo contra esta situación.

Lamentó la muerte de Paul Flores, ‘Russo’

En esa línea, Christian Yaipén se vio visiblemente afectado por la muerte de Paul Flores. En el velatorio, mencionó que le era muy difícil llegar y ver su colega en un ataúd y que tiene miedo de que él o algunos de sus demás colegas se convierta en la siguiente víctima.

“Es muy difícil venir y ver a nuestro colega en un ataúd por simplemente haber salido a trabajar como todos los peruanos. Salir a trabajar ahora es no saber si es que llegamos vivos a nuestras casas”, expresó visiblemente afectado.

Christian Yaipén se quiebra y pide justicia por el asesinato de Paul Flores

En esa línea, una vez más, hizo un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y actuar de manera más rápida. Minimizó el estado de emergencia que se ha decretado, tildándola de medidas populistas que no resuelven ningún problema.

“Las autoridades deben hacer algo, pero rápido, no hacer estas propuestas populistas, estas mentiras que sacan a los militares. Eso no sirve de nada porque dentro de las casas están extorsionando gente, están matándonos. Los extorsionadores están bien armados y organizados”, dijo el artista.

De esta manera, Christian Yaipén y Grupo 5, se unen al pedido de más artistas quienes, desde hace varios días, piden mayor seguridad y tomar acción real frente a una situación que se está haciendo visible con personajes públicos, pero que se ha convertido en el pan de cada día de muchos peruanos.