Tres censuras contra Juan José Santiváñez en el Congreso: ¿existen los votos necesarios para sacar al ministro del Interior?

Hasta el momento, hay tres mociones a favor de la salida de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior.

Los resultados de su gestión, errores en declaraciones e investigaciones lo hicieron uno de los ministros más cuestionados y, a la vez, defendidos por la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, pese a la garantía de su permanencia por parte del Ejecutivo, Juan José Santiváñez se encuentra con un pie fuera del Ministerio del Interior. Si bien se reportó del asesinato del teniente alcalde de Chao, Eulalio Valverde Bargas, no fue hasta el ataque a un bus de Armonía 10, donde murió el vocalista Paul Flores, que se alcanzaron las firmas necesarias para presentar tres mociones de censura en su contra.

La primera de ellas, si bien corrió por los pasillos del Poder Legislativo desde hace varias semanas, no fue hasta el último domingo en el que consiguió el número requerido. Con el respaldo de 34 congresistas, la moción impulsada por Susel Paredes fue ingresada a trámite con fecha de 16 de marzo, pero este lunes se presentaron otras dos. Se trata de la moción elaborada por Jaime Quito con 33 firmas y la de Diego Bazán, hasta el momento la última, con el respaldo de 36 congresistas.

Aunque los tres documentos y uno en elaboración por parte de Fuerza Popular a favor de la salida de Santiváñez dan la sensación de que su renuncia es inminente —dado que lo más probable es que se acumulen—, lo cierto es que muchos de los congresistas que firmaron una de las mociones, también lo hicieron con las demás, por lo que existen dudas sobre si se logrará alcanzar los 66 votos requeridos.

De ser aprobada, el ministro del Interior deberá renunciar a su cargo.

¿Existen los votos necesarios para censurar a Juan José Santiváñez, ministro del Interior?

Considerando que todos los que firmaron las mociones votarán a favor y no se dejarán llevar por negociaciones o cambiarán de posición frente a la exposición del ministro, se tienen 49 votos asegurados, provenientes de Renovación Popular (11), Juntos por el Perú - Voces del Pueblo (8), Avanza País (6), Bancada Socialista (5), Podemos Perú (5), Bloque Democrático Popular (4), Alianza para el Progreso (3), Bloque Magisterial de Concertación Nacional (1), Honor y Democracia (1) y cinco no agrupados.

Sumando a los integrantes de Perú Libre que, según su vocero Flavio Cruz, votarán en bloque se tiene 11 votos adicionales. Es decir, 60. Si Fuerza Popular también vota en grupo, se tendría 81 votos, pero ello sería complicado dado que algunos legisladores de la agrupación de Keiko Fujimori ya indicaron que no están de acuerdo. No obstante, de considerar que al menos seis congresistas deberían votar a favor, ya que se supone que existen votos para formular una propuesta propia, no debería haber problema para llegar al mínimo requerido.

¿Quiénes firmaron las mociones?

Diego Bazán (Renovación Popular) Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) Jorge Zeballos (Renovación Popular) Alejandro Muñante (Renovación Popular) María Córdova (Renovación Popular) Norma Yarrow (Renovación Popular) Esdras Medina (Renovación Popular) Noelia Herrera (Renovación Popular) María de los Milagros Jáuregui (Renovación Popular) Cheryl Trigozo (Renovación Popular) Patricia Chirinos (Renovación Popular) Flor Pablo (No Agrupados) Margot Palacios (No agrupados) Carlos Anderson (No Agrupados) María del Carmen Alva (No Agrupados) Carlos Zeballos (No Agrupados) Pasión Dávila (Bancada Socialista) Jaime Quito (Bancada Socialista) Silvana Robles (Bancada socialista) Alfredo Pariona (Bancada socialista) Alex Flores (Bancada Socialista) Heidy Juárez (Podemos Perú) Isabel Cortez (Podemos Perú) Luis Picón (Podemos Perú) Juan Burgos (Podemos Perú) Francis Paredes (Podemos Perú) Diana Gonzales (Avanza País) Karol Paredes (Avanza País) José Williams (Avanza País) Alejandro Cavero (Avanza País) Adriana Tudela (Avanza País) Edward Málaga (Avanza País) Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) Edgardo Reymundo (Bloque Democrático Popular) Lady Camones (Alianza Para el Progreso) Roberto Chiabra (Alianza Para el Progreso) Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza Para el Progreso) Héctor Acuña (Honor y Democracia) Víctor Cutipa (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Hamlet Echeverría (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Elías Varas (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Wilson Quispe (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Nieves Limachi (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo) Germán Tacuri (Bloque Magisterial de Concertación Nacional)