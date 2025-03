Juicio contra Pedro Castillo: vocalista de Pink Floyd, Roger Waters, afirma estar preocupado por la vida del expresidente

El exintegrante de la legendaria banda británica indicó que está en contacto con los abogados del exmandatario, actualmente en juicio oral por su intento fallido de golpe de Estado. (Video: Roger Waters)

En medio del juicio oral que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo por su intento fallido de golpe de Estado en diciembre del año 2022, el exintegrante y cofundador de la legendaria banda británica, Pink Floyd, Roger Waters, envió un mensaje público de apoyo al exmandatario.

“Me llamo Roger Waters, soy un músico inglés. Estoy publicando este video porque estoy preocupado por la vida de Pedro Castillo”, indica el músico en el video publicado en su cuenta oficial de X. Según el exintegrante de Pink Floyd, el expresidente fue destituido y encarcelado “en un acto de guerra judicial”.

“Ahora estoy en contacto con abogados del presidente Castillo. Ha estado encarcelado por dos años por un sistema judicial racista que está controlado por la élite de Lima. Una élite que se indignó cuando la gente eligió a Castillo como su líder”, se escucha en el mensaje de Waters.

Sin embargo, actualmente el expresidente Pedro Castillo no tiene un abogado luego de haber despedido a Ricardo Jhony Hernández Medina y Alejandro Astacie Vicente, a quienes había acreditado como sus defensores; y que Edgar Callahuanca, el abogado designado por la defensa pública, renunciara porque “el comportamiento del acusado generó una situación insostenible”.

Roger Waters, exmiembro de Pink Floyd, indicó que está preocupado por la vida de Pedro Castillo y que está en contacto con sus abogados. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Caso de Castillo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Como parte de su mensaje, Waters afirmó que los abogados del expresidente y el sector de la ciudadanía que aún lo apoya, exigen que su caso sea revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Me parece justo. Es hora de decirles a los oligarcas que vuelvan a sus castillos, se siente, se callen y escuchen al pueblo (...)”, indicó el músico.

“Me importa. He estado en su gran país, he hecho conciertos en Lima. Estuve en diciembre del 2023. Por favor, enfrenten a la clase dominante. No los dejen salirse con la suya. Presidente Castillo, amigo mío. Estoy contigo. Sé fuerte. Sé que lo eres. El pueblo está contigo, así que sé fuerte. Estaré pendiente de las cosas”, dijo Waters antes de terminar su mensaje.

Pedro Castillo en huelga de hambre

Como un acto de protesta en contra de un proceso que el expresidente considera injusto, el expresidente Castillo anunció que se someterá a una huelga de hambre, lo que llevó a que, hace unos días, sea trasladado a un hospital de EsSalud debido a una descompensación.

Mediante su cuenta en X, el exmandatario afirmó que continuará con la huelga de hambre iniciada el lunes 10 de enero. Esta protesta es parte de su estrategia para frenar el proceso judicial en su contra, al que considera una “farsa judicial” y una “persecución política”.

Anuncio de Pedro Castillo sobre su huelga de hambre iniciada en el penal de Barbadillo

“Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo”, escribió.

Para hoy, 18 de marzo, se programó una nueva audiencia en la que el expresidente y tres de sus exministros enfrentan acusaciones relacionadas con el intento de golpe de Estado del 2022. La audiencia se celebra en la sala de audiencias de la Corte Suprema, ubicada en el complejo policial de la Dinoes, contiguo al penal de Barbadillo, donde Castillo sigue recluido.