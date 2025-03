Shirley Arica y su historia ‘de amor’ con Jefferson Farfán, la casaca Gucci y las rosas azules que ella le regaló

Shirley Arica y su historia con Jefferson Farfán, la devolución de la casaca Gucci y las rosas azules que ella le regaló. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El 16 de marzo, en su intervención en el programa El Valor de la Verdad, Shirley Arica compartió por primera vez detalles sobre su relación con Jefferson Farfán, revelando aspectos inéditos sobre cómo se conocieron, cómo fue su vínculo y los altibajos emocionales que experimentó durante este supuesto romance con el futbolista.

Arica relató que el primer encuentro con Farfán ocurrió en una discoteca en Barranco y que en un principio el futbolista no le había causado una buena impresión física. “No era mi tipo, no me atrajo en absoluto”, comentó, aunque recordó que una amiga le insistió en que el jugador quería conocerla y que vaya a su box. Ante la insistencia, Shirley aceptó la invitación, pero con una condición: “Si él quiere conocerme, que venga”, recalcó en su entrevista con Beto Ortiz.

A lo largo de la noche, tras varios acercamientos por parte de su amiga, la joven aceptó conocer a Farfán, pero ella le ofreció ir a su casa. “Nos fuimos a comprar trago y estuvimos en mi casa, bailando. Ahí fue la primera vez que nos besamos”, confesó, agregando que no fue solo la atracción física lo que la cautivó, sino también la simpatía de Farfán: “Es un chico que me hizo reír, me cayó bien”, añadió.

Shirley Arica revela cómo su interés por Jefferson Farfán se enfrió al no ser oficializada

Arica explicó que, con el tiempo, comenzó a interesarse en Jefferson Farfán, pero al percatarse de que él no tenía intención de oficializar una posible relación, la dinámica entre ambos fue perdiendo fuerza gradualmente.

“Nunca me pidió que fuera su novia. No me dijo ‘oye, ¿quieres estar conmigo?’, y eso me dejó desestabilizada emocionalmente”, relató. Según la participante del programa, su relación con Farfán nunca pasó de ser algo casual, donde las expectativas de una relación estable nunca fueron claras, algo que la dejó en una posición incómoda cuando sus sentimientos comenzaron a involucrarse.

A lo largo de la conversación, Arica también confesó sobre los momentos íntimos compartidos con el delantero, incluyendo dormir en su habitación tras las fiestas en su conocido “búnker”. Aunque la relación no avanzó, Shirley no escatimó en elogios hacia el jugador en lo que respecta a su desempeño en la intimidad, asegurando que “besa bien”, aunque de manera irónica mencionó que sus expectativas sobre Farfán en ese aspecto no fueron del todo satisfechas.

Shirley Arica le regaló rosas azules

Un detalle curioso que compartió Shirley Arica fue el regalo de las flores que le dio a Jefferson Farfán, específicamente rosas azules. La exchica reality explicó que eligió este color porque no quería parecer demasiado enamorada con rosas rojas, pero admitió que fue un gesto de cariño que nunca fue comprendido por el futbolista, quien ni siquiera reconoció el simbolismo detrás de las flores.

“Cuando lo conocí, teníamos una amiga en común que era la que llevaba las rosas. Le regalé rosas azules porque no quería regalarle rosas rojas, porque eso era como decirle ‘estoy enamorada’, y no quería parecer tan enamorada”, dijo en un inicio.

“Me gustaron las rosas azules y las elegí por eso. No fue un mensaje oculto ni nada, simplemente me gustaron. Además, no le iba a regalar rosas rojas porque no quería parecer tan obvia, porque la rosa roja es como amor directo. Pero, bueno, él nunca entendió lo que quería decir con el regalo. Al final, las flores las llevó mi amiga en su cumpleaños, y él no entendió nada. Yo creo que no las entendió.”

Jefferson Farfán le pidió que le devuelva la casaca Gucci que Shirley se llevó

Entre anécdotas y recuerdos, Arica también reveló que en una ocasión, después de una discusión con Farfán, decidió llevarse una casaca Gucci del futbolista sin darse cuenta de su valor. Sin embargo, al poco tiempo, la situación se resolvió y la prenda fue devuelta.

“No fue un robo, fue solo un malentendido. Estaba en su casa, cogí lo primero que vi”, explicó, añadiendo que, en su opinión, Farfán no entendió el significado de sus gestos en ese entonces.

A pesar de los claros desencuentros y las expectativas no cumplidas, Arica dejó claro que, al principio, sí había sentimientos de su parte, aunque con el tiempo su visión de la relación cambió.

Shirley Arica no respondió la pregunta 21 donde tenía que decir si se enamoró de Jefferson Farfán