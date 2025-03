Extorsionadores suben a colectivo con pasajera a bordo para amenazar al conductor: “Mami, nadie le va a hacer nada”

(Vídeo: X)

La criminalidad en Perú ha superado límites inimaginables y una extorsión captada en vídeo lo ha comprobado. En el material audiovisual, grabado por los propios delincuentes, se observa cómo un conductor de taxi colectivo es amenazado cuando se encontraba en plena ruta y con una pasajera a bordo.

En las imágenes, que se viralizaron a través de las redes sociales, dos individuos increparon y amenazaron al chofer del vehículo para que enviara un mensaje de voz a los miembros de un grupo de WhatsApp, también colectiveros.

Uno de los criminales se encontraba sentado en el asiento del copiloto, mientras que el otro se ubicó en la parte trasera, junto a una mujer de avanzada edad que fue impedida de descender del vehículo y obligada a vivir minutos de terror.

“A tu grupo de WhatsApp, causa, para que digas que tienen que pagar a toda la gente del Cono Sur. Al toque, hermano, tú abre tu grupo y di que te han chapado ‘Goku’, ‘Alexito’ y ‘Hueso’, así habla”, se le escucha decir a uno de los bandidos.

Tras decirle esto, el maleante voltea y se dirige a la pasajera en busca de tranquilizarla: “Señora, no va a pasar nada con usted, no tenga miedo. Nadie le va a hacer nada, no va a pasar nada”.

Acto seguido, le indica al conductor que vire su dirección para dejar la avenida de Villa El Salvador (VES) por donde transitaban e ingresar por las cuadras de la zona. Se desconoce el lugar exacto en donde ocurrieron los hechos.

“Sube para arriba, si me haces una, te mato, porque mi vida me apesta. Al toque, sube, hablas, te dejamos y te vas”, se le escucha decir al mismo sujeto. “A mí déjenme acá nomás, por favor”, responde la señora, y vuelve a ser tranquilizada. “Mami, tranquila, nadie le va a hacer nada”.

Ante la seguidilla de amenazas, y luego de escuchar el rastrilleo de un arma de fuego, el chofer envía el mensaje: “A toda la gente de acá de Villa, ‘Alexito’ y ‘Hueso’ dicen que todos van a pagar”, se le escucha decir.

Antes de finalizar el vídeo, que dura 1 minuto con 52 segundos, el criminal que llevaba el control de la extorsión consulta con quien estaba en la línea de una llamada vía celular en todo momento: “¿Lo mato? Habla, ¿lo mato? Tranquilo, no te voy a matar”.

El clip finaliza luego de estas palabras, sin embargo, el chofer y la pasajera, con los delincuentes a bordo, continúan su camino. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Colectivero es amanezado por extorsionadores cuando llevaba a una pasajera en su auto.

Extorsiones en Lima Metropolitana

En enero de 2025, Lima Metropolitana registró 796 denuncias por extorsión, según el Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL). Esta cifra supera los registros de años anteriores, reflejando un incremento alarmante en comparación con los 745 casos de enero de 2024 y los 748 de enero de 2023.

Los distritos más afectados son San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima, con 109 y 99 denuncias respectivamente en enero. Otros distritos con cifras significativas incluyen Comas (53), Chorrillos (49) y Ate (51).

Los gremios más golpeados por la extorsión son los transportistas y los pequeños emprendedores. Un estudio del Instituto de Estudios Peruanos indica que el 20% de los peruanos fueron víctimas o conocen a alguien afectado por extorsiones, con el 80% percibiendo un empeoramiento de la inseguridad.

Expertos señalan que las medidas por las que han optado la presidenta Dina Boluarte y el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, no son suficientes y que se requieren estrategias más efectivas para combatir el crimen organizado y restaurar la seguridad en la capital.