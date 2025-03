Olenka Zimmermann decepcionó a jurados de 'El Gran Chef Famosos': no presentó su primer plato. | Latina.

En la reciente edición de ‘El Gran Chef Famosos’, los participantes enfrentaron el desafío de preparar orejitas de cerdo crocantes con chalaquita al rocoto. Este reto puso a prueba las habilidades culinarias de los concursantes, quienes tuvieron su primera experiencia en la cocina de este reality gastronómico de Latina. Ellos se mostraron nerviosos y tensos al tener que batallar con el tiempo que les dieron.

A quien no le fue nada bien fue a la modelo y presentadora Olenka Zimmermann, pues no logró culminar su plato a tiempo, dejando su estación vacía al momento de la evaluación. La jurado Nelly Rossinelli comentó sobre las dificultades que Olenka enfrentó, mencionando inconvenientes con el aceite caliente. “Olenka, no llegaste a presentar, es evidente. Vi que tuviste por ahí un poquito de contingencia con el aceite que saltaba”, indicó.

Por su parte, el chef Luciano Mazzetti intentó tranquilizarla, sugiriendo que la cocción de las orejitas pudo haberle tomado más tiempo del previsto y eso provocó que no terminará este plato a tiempo. “No te preocupes, lo que ha pasado es que quizá la cocción de las orejitas te ha tomado mucho tiempo…”, opinó.

Olenka Zimmermann no presentó el primer plato de 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Captura de Latina)

Sin embargo, el crítico gastronómico Javier Masías tuvo el comentario más duro al momento de dar su apreciación, recomendando a Olenka que “persevere en el error” para ser eliminada lo antes posible y así descansar en casa. Ante este comentario, Zimmermann respondió con determinación, prometiendo sorprender al jurado en futuras entregas.

Este incidente resalta la presión y exigencia presentes en la competencia, donde cada detalle cuenta y los participantes deben demostrar su capacidad para adaptarse y superar obstáculos en la cocina.

Olenka Zimmermann no presentó el primer plato de 'El Gran Chef Famosos'. (Foto: Captura de Latina)

Olenka Zimmermann no tiene pensado regresar a la actuación

Olenka Zimmermann ha descartado por completo cualquier posibilidad de regresar a la actuación, asegurando que su experiencia en este ámbito no fue la mejor. La exconductora de ‘Al Sexto Día’ recordó su participación en la telenovela Lluvia de Arena, donde compartió escenas con Salvador del Solar, actor y exministro de Cultura. Sin filtros, mencionó su desagrado hacia el ambiente actoral y, en particular, hacia Del Solar, a quien criticó abiertamente debido a su paso por la política.

Además de su desencanto con ciertos colegas, Zimmermann resaltó que el mundo de la actuación está lleno de egos y actitudes difíciles de tolerar. Según la modelo y empresaria, la convivencia con actores le resultó complicada, ya que considera que muchos son “insoportables” debido a sus mañas y comportamientos engreídos. En su opinión, este ambiente tóxico fue una de las principales razones por las que decidió alejarse del medio.

Si bien reconoció que la actuación le permitió recibir un buen sueldo, Olenka dejó claro que no valía la pena lidiar con las condiciones que implicaba. Señaló que el trabajo actoral es “demasiado esclavo” y que hay muchos sesgos dentro de la industria. Por ello, aseguró que no tiene intención de volver a actuar, pues prefiere enfocarse en otras áreas donde se sienta más cómoda y libre.