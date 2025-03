Magaly Medina sorprendida por Marisol al ‘seguirle la corriente’ a Christian Cueva: “Debió respetarse, me da que sospechar”

Magaly Medina sorprendida por Marisol al ‘seguirle la corriente’ a Christian Cueva. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

En el programa Magaly TV La Firme del 10 de marzo, la conductora Magaly Medina analizó con detenimiento las recientes declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, particularmente sobre las acusaciones que giran en torno a su expareja Christian Cueva y su relación con la cantante de cumbia Marisol.

A lo largo de su comentario, la figura de ATV dejó en claro sus fuertes opiniones sobre el comportamiento de los involucrados, especialmente en lo que respecta a las actitudes de la cantante de cumbia.

Medina comenzó su análisis recordando que, en el pasado, había puesto en duda las versiones sobre la relación de Cueva con Marisol. Comentó que había escuchado rumores acerca de que el futbolista había tenido un interés platónico por la cantante, pero que nunca lo creyó completamente.

Sin embargo, al ver las explicaciones de la cumbiambera en el programa, todo parecía encajar. “Ahora, Pamela López se ha sentado ahí a explicar exactamente lo que sucedió, y esto deja no muy bien parada a la cantante de cumbia”, comentó Magaly.

Pamela López encontró ‘chats’ de Christian Cueva y Marisol

Uno de los momentos clave de la intervención de Pamela López fue cuando reveló que había encontrado conversaciones eliminadas entre Cueva y Marisol. Magaly expresó su sorpresa y escepticismo ante el hecho de que Cueva hubiera borrado esas conversaciones. “Cuando veo unas conversaciones eliminadas de él con la faraona, ¿es raro, no? Claro, te deja pensando”, dijo la comunicadora.

Y es que, López confesó en ‘El Valor de la Verdad’ que interrogó a Cueva sobre por qué eliminó esas conversaciones, y él alegó que fue la otra parte quien lo hizo. Sin embargo, esa explicación no convenció a la conductora, quien subrayó el hecho de que Cueva no debería estar tan involucrado con alguien fuera de su relación, mucho menos con una mujer que no conocía.

“Si sabes que ese hombre es un mujeriego, que tiene pareja e hijos, y te comienza a tirar maicito, ¿por qué sigues el juego?”, cuestionó la periodista. Magaly dejó claro que, aunque algunas mujeres puedan sentirse halagadas, lo correcto es detener cualquier tipo de interacción inapropiada con un hombre comprometido. “Cuando un hombre te está lanzando maíz, tienes que hacerte respetar de inmediato”, sentenció.

Marisol fue amenazada

Además, Magaly resaltó la responsabilidad de la cantante de cumbia en todo esto. Aunque la cantante afirmó que su intención no era involucrarse con Cueva, la conductora opinó que, al seguirle la corriente, Marisol también estaba faltándose al respeto a sí misma.

“Eso es faltarte el respeto a ti misma. No sigues el cuento, te haces respetar. No juegues con fuego”, dijo Magaly. Otro de los puntos que comentó, fue el testimonio de Pamela López sobre una amenaza que Marisol habría recibido de Cueva.

Según López, Cueva le dijo a Marisol que debía dejar de hablar sobre él y su relación con Pamela Franco o de lo contrario, él revelaría todas las conversaciones privadas entre ellos. “Marisol siempre canta a los hombres infieles, él se sintió aludido, y le dijo que sea la última vez que se refiera a él o a su mujer, porque en caso contrario, ella no sabe lo que él es capaz de hacer”, relató Pamela, lo que causó indignación en Magaly. “Eso me parece muy grave. Nadie debería ser amenazado de esa manera”, expresó la conductora.

