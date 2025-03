Pamela López revela que Christian Cueva afanó a Marisol y luego la amenazó con mostrar chats comprometedores

Pamela López revela conversación con Marisol donde le indica que Christian Cueva la amenazaba | El Valor de la Verdad

El regreso de El Valor de la Verdad trajo consigo nuevas revelaciones sobre la vida privada de Christian Cueva. En el programa conducido por Beto Ortiz, Pamela López, esposa del futbolista, sorprendió al confesar que su pareja intentó conquistar a la cantante Marisol y que, tiempo después, la amenazó con revelar conversaciones privadas si seguía hablando de él y de Pamela Franco, su actual pareja.

La polémica se desató cuando Ortiz le preguntó directamente: “¿Christian Cueva afanó a Marisol?”. La respuesta de Pamela López fue un rotundo “Sí”, lo que fue corroborado por el polígrafo del programa.

Pregunta 16 de Pamela López en El Valor de la Verdad

Conversaciones eliminadas y sospechas

Pamela relató que descubrió los acercamientos de Cueva con la cantante cuando tuvo acceso a su cuenta de Instagram. Aunque en un inicio no encontró pruebas concretas, notó que algunas conversaciones con Marisol habían sido eliminadas.

“Él siempre la admiró desde pequeño, desde que lo conozco siempre escuchaba su música y me hablaba de ella”, contó López. Sin embargo, al notar que había mensajes borrados, comenzó a sospechar.

Cuando le preguntó a Cueva sobre el motivo de la eliminación, él intentó justificarse diciendo que Marisol le había pedido un saludo y que, al no recibir respuesta a tiempo, ella misma eliminó la conversación. Sin embargo, Pamela no creyó en esa versión.

“Cuando tú borras una conversación es porque hay algo incómodo o indebido. Si fuera solo un saludo, ¿para qué eliminarla?”, cuestionó en el programa.

Por otro lado, Marisol también habló sobre el tema y explicó que quiso ver hasta dónde era capaz de llegar Cueva, ya que él la buscaba cada vez que tenía problemas con su esposa. Según la cantante, le ofreció su amistad, pero el futbolista insistía en tener un acercamiento más allá de lo amical.

Cueva amenazó a Marisol con exponer conversaciones

El escándalo no terminó ahí. Pamela López también reveló que, tiempo después, Marisol le confesó que estaba siendo amenazada por Christian Cueva. Según su testimonio, el futbolista le advirtió que si seguía mencionándolo a él y a Pamela Franco en sus declaraciones públicas, haría públicas sus conversaciones pasadas.

“Si las conversaciones eran inofensivas, ¿cuál era la amenaza?”, cuestionó Beto Ortiz en el programa.

López explicó que Marisol le mostró pruebas de la advertencia y que el jugador intentaba intimidarla para que dejara de hablar sobre él. La cantante, por su parte, también tenía en su poder capturas de conversaciones y videos que podrían contradecir lo que Cueva decía públicamente.

“Ella me comentó que él la llamaba cada vez que tenía problemas conmigo y le pedía consejos. Incluso le ofreció llevarla de viaje, pero ella le respondió que si quería viajar, tenía su propio dinero para hacerlo y que no confundiera su amistad”, relató Pamela.

Según Marisol, el futbolista habría reaccionado con amenazas debido a las canciones que ella interpreta, muchas de las cuales hablan sobre hombres infieles. Cueva se habría sentido aludido y le exigió que no volviera a mencionarlo ni a él ni a Pamela Franco.

“Le dijo que no hablara más de ninguno de los dos, porque si no, haría públicas todas sus conversaciones para que el Perú supiera la clase de persona que es ella”, relató López.

Polémica en el entorno de Cueva

Las declaraciones de Pamela López han vuelto a poner a Christian Cueva en el ojo de la tormenta. Su nombre ha estado envuelto en constantes escándalos extradeportivos, y este nuevo episodio añade más controversia a su historial.

Hasta el momento, ni el futbolista ni Pamela Franco han respondido públicamente a estas revelaciones. Por su parte, Marisol ha sido clara en que nunca tuvo un vínculo sentimental con Cueva, pero sí admitió que, en un inicio, le siguió la corriente para ver hasta dónde llegaba.

“Yo nunca he estado interesada en jugadores porque sé cómo son. Quise ver hasta dónde iba a llegar, pero cuando me di cuenta de la situación, me alejé”, declaró la cantante.

Las revelaciones en El Valor de la Verdad han generado un gran revuelo en el ámbito del espectáculo y el deporte. Ahora, la atención está puesta en la posible respuesta de Christian Cueva y en sí Marisol decidirá exponer más pruebas de lo sucedido.

