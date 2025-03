PJ rechazó último recurso del partido A.N.T.A.U.R.O. para anular sentencia de ilegalidad antes de las elecciones 2026

Corte Suprema rechazó recurso de casación que buscaba anular la sentencia que declara ilegal al partido A.N.T.A.U.R.O. (Foto:Andina- TV Perú)

La Corte Suprema de Justicia de Perú ha ratificado la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada al exmilitar sentenciado por el caso ‘Andahuaylazo’ Antauro Humala, tras rechazar el último recurso de casación. Esta decisión, tomada por la Sala Civil Permanente, se da en un momento clave, previo a las elecciones generales de 2026, cuando la agrupación intentaba revertir el fallo que anuló su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El último lunes 10 de marzo, la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación presentado por Rubén Ramos Zapana, quien buscaba anular la sentencia que había declarado ilegal a la organización política vinculada a Antauro Humala. La Sala Civil Permanente también rechazó el pedido de nulidad de la sentencia de vista, la sentencia de primera instancia, y la nulidad de todo lo actuado en el proceso judicial.

El tribunal supremo explicó que la impugnación presentada no cumplió con los requisitos necesarios para ser aceptada, manteniendo firme el fallo anterior que había determinado la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O. Según la Corte, los expedientes fueron devueltos a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente para los trámites que correspondan, consolidando de este modo la decisión que descalifica a la agrupación para participar en los comicios próximos. En consecuencia, se ordenó la cancelación de su inscripción en el ROP, así como el cierre de sus locales partidarios.

Peligra la participación de Antauro Humala en las elecciones del 2026. (Foto: El País)

Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

A pesar de que la Corte Suprema ya ha ratificado la ilegalidad de la organización, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha podido ejecutar plenamente la decisión debido a que no ha recibido la notificación formal del fallo. La semana pasada, Roberto Burneo, presidente del JNE, informó que hasta el momento no se ha formalizado la cancelación de A.N.T.A.U.R.O. en el ROP debido a la falta de notificación oficial. “Este recurso (casación) se ha presentado el 28 de febrero, si no me equivoco. Entiendo que esa es la demora respecto del trámite”, señaló Burneo en una entrevista reciente.

El presidente del JNE también destacó que, aunque la organización aún no ha sido retirada oficialmente del registro, una vez que reciban la notificación formal, el proceso para cancelarla será inmediato y se ejecutará conforme a lo que establezca la Corte Suprema.

“La ejecución es muy sencilla en términos formales o procesales. A nivel del jurado es recibida la notificación, se anota en el registro del partido que está involucrado, cancelando el mismo, y, a partir de ese momento, porque nuestro registro es constitutivo, queda cancelado el partido”, aseguró.

JNE indica que no recibe notificación sobre ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: EFE/ Paolo Aguilar - Andina)

Antauro Humala mantiene sus actividades políticas

Mientras tanto, Antauro Humala sigue realizando actividades políticas en el país, a pesar de que su partido ha sido declarado ilegal. A finales de febrero, Humala participó en un acto político en Huancayo, donde estuvo acompañado por el congresista Roberto Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú (JPP).

En este contexto, el presidente del JNE fue cuestionado sobre la posibilidad de que Humala se postule a algún cargo público en las elecciones de 2026, a pesar de la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O. Burneo señaló que, aunque la cancelación de la organización impide que se presenten como partido político, el futuro de los afiliados o posibles candidatos como Humala dependerá de la evaluación de requisitos que realice el Jurado en el proceso electoral.

Antauro Humala en actividad política de Juntos por el Perú. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: FB/@RobertoSanchez.Oficial)

“Lo que pasa con cualquier candidato en este proceso electoral es que [se enfrenta] a dos momentos de calificación o de verificación de los requisitos para poder ser parte del proceso. El momento de las primarias, donde van a presentar sus hojas de vida para participar en los procesos de primarias abiertas o cerradas, ahí el Jurado Nacional de Elecciones va a proceder a calificar y verificar si se cumple con los requisitos”, explicó Burneo para RPP.

La disolución de la organización política puede influir en las decisiones de los votantes, así como en las estrategias de otros partidos y políticos que pudieran aprovechar el vacío dejado por la agrupación en el escenario electoral para las próximas elecciones generales.