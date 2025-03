Colegios vuelven a la virtualidad por culpa de extorsionadores: peligra la vida de 350 mil menores de edad en todo Lima

Miles de estudiantes se ven afectados por la ola de inseguridad ciudadana en la capital. (Fuente: Latina)

Las bodegas, ferreterías, restaurantes, taxistas y cambistas no son los únicos amenazados por las redes de extorsión. A la lista ahora se suman los colegios privados, hecho que pone en riesgo la vida de miles de estudiantes menores de edad. El director del colegio San Vicente de Comas reveló que los extorsionadores le reclaman hasta S/100.000 como pago inicial.

“El fin de mi mensaje es negociar la tranquilidad de tu colegio San Vicente, de tu familia y la vida tuya. Hoy por hoy el cono norte se ha vuelto tierra de nadie, solo el más fuerte tiene la batuta y decide qué hacer o no hacer con todo aquel negocio que nos da un no como respuesta”, se lee en el mensaje de Whatsapp que recibió el representante de la institución educativa.

Este no es el único colegio víctima de amenazas, pero sí uno de los pocos que denuncia los hechos. Al menos 300 colegios en la capital reciben constantemente mensajes de extorsionadores, pero las investigaciones no se ponen en marcha. “La Fiscalía se demora demasiado para abrir las carpetas. La Policía Nacional del Perú (PNP) dice que no puede actuar si los fiscales no proceden con las carpetas”, recordó el director.

Miles de estudiantes retornan a los colegios para el inicio del año escolar 2025.

La lentitud en los procesos pone en riesgo la vida de al menos 350 mil alumnos. “Es ahí que en las noticias sale a menudo seguridad de pollerías asesinados por negarse a colaborar, ferreterías quemadas por la necedad de sus dueños a dialogar, mototaxistas botados en sus motos con impactos de bala en la cabeza por error de su presidente en hacer caso omiso a nuestro mensaje y hasta doctores muertos saliendo de la clínica que nos dio un no como respuesta. Ya sabes qué se te viene y las consecuencias”, se lee en el mensaje del delincuente.

¿Cómo actuar ante una extorsión?

La extorsión es un delito grave que puede poner en riesgo la seguridad personal y patrimonial. Ante una situación de extorsión, es fundamental mantener la calma y actuar estratégicamente.

Primero, no cedas ante las exigencias de los extorsionadores. Pagar solo refuerza su conducta delictiva y puede hacer que sigan exigiendo más dinero. En su lugar, denuncia el hecho a las autoridades. Puedes comunicarte con la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105 o acudir a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. También puedes presentar la denuncia en el Ministerio Público.

Mininter capacita a gremio de transportistas urbanos ante extorsiones. (Foto: Mininter)

Segundo, recopila pruebas. Guarda mensajes, llamadas y cualquier otra evidencia que pueda ser útil en la investigación. No borres registros y, si es posible, graba las llamadas con los extorsionadores.

Tercero, evita responder de manera impulsiva. Si recibes amenazas telefónicas, no brindes información personal ni confirmes datos. En su lugar, reporta el número a las autoridades y bloquea el contacto.

Cuarto, refuerza tu seguridad personal y familiar. Informa a tus seres queridos sobre la situación y mantén discreción en redes sociales para evitar exponer información que pueda ser usada en tu contra.

Por último, si el acoso es constante y peligroso, considera solicitar protección policial. No enfrentes la situación solo; el apoyo de la PNP y otras entidades puede ser clave para detener a los delincuentes y garantizar tu seguridad.

Si es víctima de extorsión en Perú, es fundamental denunciar el delito para que las autoridades puedan intervenir y garantizar su seguridad. A continuación, se presentan las principales vías para realizar la denuncia:

Central telefónica 111: La Policía Nacional del Perú (PNP) ha habilitado esta línea exclusiva para atender casos de extorsión. Está disponible las 24 horas del día. Línea gratuita 1818: El Ministerio del Interior ofrece la Central Única de Denuncias, que permite reportar casos de extorsión y otros delitos de manera confidencial. Número de contacto directo 942 841 978: La PNP cuenta con esta línea adicional para recibir denuncias sobre extorsión. Es recomendable proporcionar información detallada para facilitar la investigación. Comisarías locales: Puede acudir a la dependencia policial más cercana para presentar una denuncia en persona. Allí recibirá orientación sobre las acciones a seguir. Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Estas unidades especializadas de la PNP están encargadas de investigar delitos complejos, incluyendo la extorsión. Línea municipal 318-5050: La Municipalidad Metropolitana de Lima ha habilitado este número para recibir denuncias anónimas y contribuir en la lucha contra la extorsión.

Al presentar la denuncia, es importante brindar detalles precisos, como números de teléfono utilizados por los extorsionadores y cualquier otro elemento relevante. Una denuncia oportuna permite a las autoridades tomar medidas efectivas y salvaguardar su seguridad y la de su entorno.