Brunella Horna celebró sus 28 años con lujosa fiesta y baile de marinera norteña junto a Richard Acuña

Brunella Horna celebró sus 28 años con ostentosa fiesta | Instagram/@brunehorna

Brunella Horna, exconductora de ‘América Hoy’, celebró su 28° cumpleaños este viernes con una fiesta de lujo en su hogar en San Isidro. Aunque su onomástico fue el 6 de marzo, fue en esta fecha cuando organizó una celebración especial rodeada de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados destacaron su esposo, el excongresista Richard Acuña, su excompañera Ethel Pozo y otras personalidades de su círculo social.

La fiesta estuvo marcada por una atmósfera sofisticada y alegre, según compartió la misma Brunella Horna a través de sus redes sociales. En las imágenes y videos difundidos, se podía ver una decoración elegante, una mesa de bocaditos, una espectacular torta de dos pisos, y un DJ y bartender que animaron la velada.

Brunella Horna celebró su 28° cumpleaños con una fiesta exclusiva rodeada de familiares y amigos cercanos. Instagram/@brunehorna

Sin duda, uno de los momentos más destacados de la noche fue el baile de marinera norteña que Brunella Horna compartió con Richard Acuña, un gesto que dejó claro su orgullo por sus raíces chiclayanas.

La expresentadora de ‘América Hoy’ lució radiante con un delicado vestido rosado, en armonía con la decoración del evento. Además, no pasó desapercibido el emotivo momento en el que Brunella Horna compartió la fiesta con su pequeño hijo de 1 año y sus queridas mascotas.

La empresaria brilló con un vestido rosado mientras disfrutaba de su fiesta familiar. Instagram/@brunehorna

A lo largo de la noche, la joven empresaria mostró lo feliz y agradecida que se siente con el cariño de los suyos, compartiendo risas, baile y muchos momentos de alegría. Con cada imagen y video que compartió en sus redes sociales, Brunella Horna transmitió la calidez de la celebración, reflejando el amor y la conexión con sus seres queridos.

Brunella Horna compartió momentos especiales junto a su familia y amigos. Instagram/@brunehorna

El romántico gesto de Richard Acuña

Brunella Horna celebró su cumpleaños número 28 de una manera muy especial, gracias a la romántica sorpresa organizada por su esposo, Richard Acuña. A través de sus redes sociales, la exconductora de América Hoy compartió imágenes y videos del emotivo momento que su pareja preparó para ella, mostrando lo feliz y agradecida que se siente por el amor y la dedicación del político.

La decoración fue el toque perfecto para la velada: globos, velas, pétalos de rosa y arreglos florales crearon una atmósfera cálida y elegante, mientras que una torta especialmente elaborada formó parte del ambiente íntimo. El excongresista también se encargó de incluir los aperitivos y bebidas favoritas de Brunella, con champagne para el brindis. En la medianoche, Brunella Horna sopló las velas rodeada de su esposo y su hijo, dejando ver lo feliz que estaba por este gesto de amor.

Globos, velas y champagne: así fue la especial celebración de Brunella Horna junto a su esposo.

A través de sus historias de Instagram, Brunella compartió el momento con sus seguidores, escribiendo: “Sorpresita de mi esposo, feliz día a mí. Llegaron los 28″, demostrando su emoción por esta nueva etapa de su vida. A pesar de las controversias recientes que involucran a su esposo, la influencer disfrutó de un cumpleaños lleno de detalles pensados especialmente para ella.

¿Por qué Brunella Horna se fue de ‘América Hoy’?

El 27 de diciembre de 2024, Brunella Horna sorprendió a sus seguidores y compañeros de ‘América Hoy’ con un emotivo anuncio: decidió renunciar al programa después de un año complicado. Visiblemente emocionada, la empresaria explicó que su salida respondía a una reflexión profunda sobre sus prioridades, especialmente su rol como madre de Alessio, su primer hijo con Richard Acuña.

En su discurso, Horna reveló que, a pesar de haber comenzado el año con mucha energía, las exigencias del programa y las necesidades de su bebé la llevaron a reconsiderar su tiempo. “Este 2025 no voy a continuar con ustedes”, dijo entre lágrimas, señalando que esta decisión fue una de las más difíciles de su vida.

Brunella Horna se despidió, entre lágrimas, de la conducción de 'América Hoy' | América TV

Brunella detalló que su maternidad fue un sueño largamente deseado, que le costó mucho lograr, y que su deseo de estar presente en las mañanas de su hijo fue crucial para su decisión. “Alessio es lo mejor que me ha pasado. No quiero perderme más de sus mañanas, no quiero dejarlo solo cuando más me necesita”, expresó con voz quebrada.