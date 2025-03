Experto alerta sobre ‘enemigo oculto’ en las piscinas que pone en peligro a niños y usuarios

El conocido 'defensor del consumidor' ha puesto en el centro de la discusión a los sumideros en las piscinas y pide al Gobierno acciones concretas. - Crédito Deposit Photos

Hace unos días se hizo notorio el caso de un niño ciclista que estaba en peligro de perder su brazo luego de quedarse atrapado en un sumidero en una piscina en el distrito de Asia, en Lima. “Su brazo fue succionado por el ducto de succión de la bomba de circulación de la piscina. Esto tiene una tapa de seguridad, la cual se sostenía por dos tornillos y solamente había un tornillo, es lo que me informaron, eso hizo que la tapa se corriera y el brazo de mi hijo cayera al fondo”, señaló el padre en Panamericana TV donde se presentó este suceso.

Si bien el niño ahora está libre de peligro, Jaime Delgado, conocido ‘defensor del consumidor’ y excongresista, se ha pronunciado sobre este caso, pidiendo a las autoridades que tomen medidas para que algo así puedan volver a ocurrir.

“Tengan mucho cuidado con las piscinas, especialmente cuando llevan a sus hijos, porque hay un ‘enemigo oculto’. Son estas rejillas que succionan el agua para la recirculación. Hace pocos días el brazo de un niño quedó atrapado en este sumidero y no pudo salir. (...) Hago una invocación a nuetras autoridades a poner ojo en este tema, y establecer norma y reglas claras y una supervisión apropiada para que no vuelvan a ocurri este tipo de situaciones

Niño subcampeón de ciclismo ya no perderá el brazo luego de accidente en una piscina (Créditos: Panamericana TV)

Peligro por sumideros

Jaime Delgado relató el caso del niño que se quedó atrapado por un sumidero que no habría estado del todo tapado. “En una piscina pequeña para niños. Cuando el niño pasaba por ahí, esta rejilla se había zafado y con la fuerza de la succión su brazo quedó atrapado y cuando le gente alrededor quiso salvarlo, el niño ya estaba inconsciente”. “Al momento de irse al fondo boca abajo, sufrió de ahogamiento y su brazo impedía que lo sacaran. La fuerzas y la presión que tuvieron que hacer para sacarlo y darle primeros auxilios hizo que el brazo estuviera dañado”, relató su padre en Panamericana TV.

Asimiso, señaló que estos son incidentes no tan poco usuales. “Ustedes no se imagina lo frecuente que son estos tipos de incidentes y tragedia, que no son accidentes, porque un accidente es producto del azar o de la casualidad. No, es negligencia”, afirma

Es cierto. En julio del año pasado en España: en Alcalá de Henares, en Madrid, ocurrió un incidente similar cuando un niño que se quedó atrapado y falleció por ahogamiento, a causa de un sumidero que lo succionó. Así, solo falta buscar en internet y ver que casos similares se repiten en los últimos años. Y esta vez le tocó a Perú.

El incidente ocurrió en una piscina para niños en un condominio de Asia, Lima. - Crédito Composición Infobae

Piden atención de las autoridades

Con respecto al caso del niño, si bien ya se logró salvar su brazo, el padre reconoció en su momento que había una “una negligencia de las personas encargadas del mantenimiento del condominio, la falta de supervisión del condominio”, donde ocurrieron los hechos. Por su lado, Jaime Delgado señala que se deben tomar medidas para que algo así no vuelva a ocurrir.

“En algunos países ya se han establecido normas específicas de seguridad para la instalación de piscinas, especialemente las de uso público. Una de las normas señala que no debe poner se una sola rejilla de succión sino dos, con un metro de distancia entre una y otra, de tal manera que si se desprende una, la fuerza de succión no va a ser la misma, queda debilitada y los niños no van a quedar atrapados. Y también las rejillas ya no son planas sino ovaladas, de tal manera que no pueden quedar atrapados tampoco”, agregó el conocido ‘defensor del consumidor’.