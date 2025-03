Giacomo Bocchio ya no será jurado de ‘El Gran Chef Famosos’: ¿Quién lo reemplazará?

Giacomo Bocchio anuncia su salida de 'El Gran Chef Famosos': "Fue decisión del canal". | Instagram.

El programa culinario de ‘El Gran Chef Famosos’ sufrió un importante cambio con la sorpresiva renuncia de Giacomo Bocchio, quien, después de 11 exitosas temporadas, anunció que no formará parte de la nueva temporada del reality gastronómico.

Esta noticia dejó a muchos seguidores del reality gastronómico con la duda de quién ocupará el lugar de Bocchio en el jurado. A continuación, algunas de las opciones que podrían llenar el vacío dejado por el chef tacneño.

La despedida de Giacomo Bocchio

El pasado 22 de enero de 2025 fue la última vez que los fanáticos de ‘El Gran Chef Famosos’ vieron a Giacomo Bocchio en pantalla. A través de un video en sus redes sociales, Bocchio reveló que no formará parte de la nueva temporada del programa.

“Me han preguntado muchísimo si voy a estar en ‘El Gran Chef Famosos’, y la respuesta es no. No voy a estar la siguiente temporada por decisión del canal. Ellos están apostando por algo diferente”, comentó el chef en su mensaje.

La decisión del canal, según Bocchio, responde a una apuesta por nuevos talentos, lo que dejó en evidencia que su salida del programa no fue por voluntad propia. A pesar de ello, el chef no dejó de agradecer al programa por haberle permitido enseñar técnicas culinarias a la audiencia durante más de una década.

“Les deseo lo mejor, que sigan enseñando y compartiendo conocimientos”, agregó. Además, reconoció que, durante sus 11 temporadas, pudo transmitir una gran cantidad de conocimiento gastronómico que ayudó a elevar la cocina peruana.

Giacomo Bocchio

¿Quién tomará el lugar de Bocchio en el jurado?

Una de las grandes incógnitas que surgieron tras el anuncio de Bocchio fue la de quién ocupará su puesto en el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’. Los seguidores del programa, más conocidos como “chefcitos”, comenzaron a especular sobre posibles reemplazos.

Entre los nombres que más han sonado está el de Luciano Mazzetti, actual jurado de El Gran Chef Pequeñitos. Mazzetti, con su amplia experiencia culinaria y su presencia carismática, sería una opción natural para unirse al equipo de jurados de la próxima temporada del programa. Su habilidad para conectar con el público, junto con su expertise en la cocina, lo hace uno de los candidatos más fuertes.

Luciano Mazzetti ingresa a 'El Gran Chef Famosos'.

Otro nombre que ha cobrado fuerza como posible reemplazo de Bocchio es el de Khabir Tello, quien ya ha sido invitado en varias ocasiones como chef invitado en El Gran Chef Famosos. Tello es conocido por su estilo único en la cocina y su carisma frente a las cámaras, lo que lo convierte en un candidato ideal para tomar el lugar de Bocchio. A lo largo de los episodios en los que participó, demostró ser un excelente comunicador, capaz de ofrecer consejos valiosos a los concursantes y cautivar a la audiencia con su personalidad.

Khabir Tello es un chef peruano, apasionado por el mar, y jurado invitado en 'El Gran Chef Famosos'.

Otros posibles reemplazos: Ignacio Barrios y ‘La Gastronauta’

Además de Mazzetti y Tello, otro nombre que suena con fuerza son Ignacio Barrios, quien ya ha tenido presencia en diversos programas gastronómicos, tiene el perfil adecuado para unirse al jurado de ‘EGCF’. Su experiencia en la gastronomía y su conocimiento del medio televisivo lo convierten en una opción sólida.

Por otro lado, Stephanie Pellny más conocida en las redes como ‘La Gastronauta’, una conocida chef y personalidad de las redes sociales, podría ser una adición interesante al programa. Su enfoque innovador de la cocina y su gran presencia en plataformas digitales la harían una opción atractiva para los productores del programa, quienes buscan constantemente incorporar nuevas voces y perspectivas en la televisión.

'El Gran Chef Famosos': Ignacio Barrios y ‘La Gastronauta’. Captura TV - Latina.

Redes sociales piden el regreso de Giacomo Bocchio

A pesar de que el programa continúa con sus planes para la nueva temporada, los seguidores de Giacomo Bocchio no han tardado en expresar su desaprobación por su salida. En las redes sociales, especialmente en Instagram, los “chefcitos” no han dejado de mostrar su tristeza y sorpresa ante la decisión del canal.

“Me pueden explicar por qué sacaron a Giacomo, es el único chef que tenían de los 3 jurados que manejaban. Es increíble que lo dejen ir”, comentó uno de los seguidores. Otros usuarios expresaron su preocupación por la posible pérdida de la seriedad del programa. “Este programa, si no ponen jurados serios como Giacomo, se convertirá en un ‘EEG’ de comida. Dejaré de verlo, ya no hay seriedad”, lamentaron algunos.

Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo y buenos deseos para Bocchio, quien, a pesar de no estar en la nueva temporada, sigue siendo un referente en la cocina peruana. “Qué pena que ya no esté Giacomo. Él es un libro abierto, gran profesional, maestro y ser humano… No será lo mismo”, escribieron algunos fans.

Chefcitos piden el regreso de Giacomo Bocchio a ‘El Gran Chef Famosos'. IG.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos: Extremo’?

A pesar de la salida de Giacomo Bocchio, ‘El Gran Chef Famosos’ sigue adelante con su nueva temporada, que comenzará el próximo martes 11 de marzo de 2025 a las 7:45 p.m., justo un día después de la gran final de El Gran Chef Pequeñitos.

Los primeros seis participantes confirmados son; Tula Rodríguez, Raimond Manco, Mateo Garrido Lecca, Olenka Zimmerman, Claudia Portocarrero y Miguel Arce.

La nueva edición promete seguir con la misma dinámica que ha cautivado a los televidentes, pero con algunas novedades en el equipo de jurados.

‘El Gran Chef Famosos: Extremo' y la fecha de estreno de su nueva temporada. IG