Retiro AFP de 4 UIT se sustentó en la Comisión de Economía y empieza su camino en el Congreso

Retiro AFP 2025: Empezó la discusión para aprobar la octava liberación. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

El retiro AFP ya empezó su camino en el Congreso. Tras la presentación de tres proyectos de ley (dos son para la liberación de hasta 4 UIT, S/21 mil 400), ya la medida se ha sustentado en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, presidida por el congresista Ilich López.

Tanto el congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú) como América Gonza (Perú Libre) expusieron sus medidas en el Congreso y señalaron las ganancias de la AFP como un punto para señalar que las AFP ganaban a costa de los aportes de los afiliados.

“Los peruanos no sabemos invertir, dicen. Es una ofensa a los trabajadores. Los peruanos son emprendedores. Muchos de los que retiraron los fondos, han puesto su bodega, han comprado su mototaxi, han comprado un cuarto y lo han alquilado”, señaló Américo Gonza.

El congresista de Podemos Carlos Anderson señaló que sí votaría a favor del retiro AFP si llega al Pleno. - Crédito Captura del Congreso

Congresistas resaltan el fracaso de las AFP

Tres congresistas expusieron sus proyectos de retiro AFP de hasta 4 UIT. En esta discusión, uno de los puntos en que concordaron algunos parlamentarios fue que el Sistema Privado de Pensiones con empresas AFP ha dejado de estar vigente. “El sistema de las AFP ha fracasado”, señaló el congresista Gonza en su exposición.

“Me hubiera encantando que estuviera mis colegas de Fuerza Popular, para defender su reforma del sistema de AFP, ya que lucharon tanto por ella. El Sistema de AFP es un sistema caduco, sabemos que no incluye sino excluye, a pesar de la reforma que solo es un maquillaje”, resaltó por su lado Carlos Anderson, del partido Podemos.

Asimismo, este congresista resaltó que cree que “cualquier persona mayor de 18 años tiene la capacidad de tomar decisiones responsables sobre qué hacer con su dinero” y afirmó que votará a favor de la medida si llega al Pleno del Congreso.

Congresistas concordaron que el sistema de AFP ha fracaso. - Crédito Andina

Ilich López, presidente de la Comisión de Economía, también dio su posición, algo crítica con los retiros, pero resaltando la informalidad en el país. “La realidad es que ese bono demográfico que ahora nos favorece, que no es otra cosa de que hay mayor cantidad de personas en el Perú que están en edad de trabajo; esto no va a ser igual de acá a 15 años”, señaló.

“De cara a ese tiempo vamos a tener en el Perú la mayor cantidad de de personas mayores, ya no en edad de trabajo. Por tanto, la mayor cantidad de las personas van a necesitar pensiones. No van a tener fondos para las pensiones, ni si quiera los de la AFP y la ONP, los que no tengan trabajo forma. Y el empleo informal ni si quiera tiene aportes de pensiones”, expuso.

Los proyectos sustentados

Retiro AFP de hasta 4 UIT, presentado el 6 de febrero de 2025 por Américo Gonza (Perú Libre) ( 101533

Retiro AFP de hasta 4 UIT, presentado el 17 de febrero de 2025 por Darwin Espinoza (Podemos Perú) ( 10227

Retiro AFP de hasta 4 UIT, presentado el 26 de febrero de 2025 por Segundo Quiroz (Bloque Magisterial de Concertación Nacional) ( 10355

En desarrrollo...