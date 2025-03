Mujer intentó lanzar un bebé a la Bajada Balta en Miraflores: Vecinos la inmovilizaron en medio de la pista

Peatones detuvieron a la mujer y la inmovilizaron en medio de la pista. (Fuente: TikTok/Inglesconvira)

Una mujer habría intentado lanzar a uno de sus hijos, de apenas unos meses de nacido, por la Bajada Balta, una de las vías que comunican el Parque Kennedy de Miraflores con el circuito de playas de la Costa Verde.

Según los videos difundidos en redes sociales, el hecho se produjo la noche del martes 4 de marzo, cuando una mujer salió de un supermercado cercano junto a su hijo, un bebé de apenas unos meses de nacido, y se dirigió hacia el malecón de Miraflores.

Cerca a la clínica ‘Good Hope’, la mujer -que según testigos presentaba un comportamiento errático- cruzó la pista e hizo un ademán de lanzar al bebé hacia la parte baja de la Bajada Balta. Esto alertó a los vecinos, que ya observaban a la mujer, para tomar acción.

Una de ellas, llamada Massi, intervino a la mujer y la redujo usando una llave para intentar inmovilizarla, mientras que otro grupo de vecinos, entre los que estaba una mujer de nombre Stella Rossi, intentaron rescatar al bebé, que aún se encontraba en los brazos de su madre.

La ciudadana evitó que una madre lance a su hijo a la Bajada Balta. (Fuente: TikTok/XtianJesed)

Habla una de las testigos

Según el testimonio difundido por Rossi en su cuenta de TikTok, la mujer que tenía al bebé presentaba un comportamiento agresivo y fue necesaria la intervención de varias personas para reducirla. Solo en ese momento fue posible rescatar al menor y llevarlo al interior de la clínica para ponerle un pañal y alimentarlo ante de que llegara la Policía.

“Nos fuimos con la Policía. El bebé se quedó dormido en el camino. Lo llevaron a medicina legal. Me quedé hasta que el bebé saliera, porque me quería asegurar de que el bebé vaya, ya sea con el MIMP, con un Fiscal... que las cosas estén bien y que el bebé no quede a la deriva”, afirmó Rossi.

Según su versión, el bebé se quedó en custodia del Ministerio de la Mujer, en su Unidad de Protección Especial (UPE), que es la instancia competente para asegurar la protección de menores en condición de vulnerabilidad.

Madre del bebé tendría cuadro psiquiátrico

Rossi también indicó que la madre del menor tuvo que ser sedada hasta en dos oportunidades y acudió a la comisaría alrededor de la 1:00 a.m. del miércoles 5 de febrero. “Estaba preguntando por el bebé. Aparentemente, tiene un cuadro psiquiátrico muy fuerte y ahora tenemos entendido que tiene más hijos. Creo que este es momento de poder ayudarla porque hay más niños bajo su cuidado (...)”, afirmó

Testigo contó el momento en que una madre quiso lanzar a su hijo por la Bajada Balta. (Fuente: TikTok)

“Explico todo esto para sumar fuerzas y poder hablar con las personas que sean necesarias para que se hagan cargo de estos pequeños que no tienen la culpa de nada y que ella pueda recibir todos los cuidados y tratamientos que sean necesarios para que cosas como estas no vuelvan a suceder”, finalizó en su video.

Cómo pedir ayuda en caso de violencia

Si conoces o eres víctima de situaciones de violencia o abandono familiar, puedes comunicarte de forma gratuita Línea 1810 (Línea de Ayuda a Niñas, Niños y Adolescentes), que funciona las 24 horas del día y es atendida por profesionales en derecho, psicología y trabajo social.

Cualquier usuario u operador que conozca el caso de un menor de edad que se encuentre en riesgo o desprotección familiar también debe alertarlo.

Además, la Línea Síseve, con el número 0800-76888, es gratuita y permitirá reportar cualquier caso de manera confidencial a nivel nacional. Recuerda que la atención telefónica es de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 8.00 p.m., además de que brinda respuesta en español y en quechua.

Finalmente, puedes contactar con la Línea 100, que atiende casos de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar mediante la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”.